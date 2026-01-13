La trufa más grande del concurso de Veratruf, subastada por 2.850 euros, con 767 gramos de peso ante más de 5.000 personas

Uno de los actos más esperados de Veratruf, la de la Feria de la Trufa de Vera de Moncayo, que ha celebrado su IX edición los días 10 y 11 de enero, ha sido el tradicional Concurso de las Mejores Trufas, y la posterior subasta de los ejemplares ganadores en las categorías tamaño, aroma y presencia. La trufa más grande del concurso fue subastada por 2.850 euros, con 767 gramos de peso.

La trufa que se ha alzado con el primer puesto en la categoría Presencia ha sido la presentada por Jesús López Lahoz, recolectada en Anento. Juan Carlos Bonel se hizo con ella, tras pasar de los 23 euros iniciales −su peso en gramos− a los 400 que alcanzó en la subasta.

Más rivalidad hubo para hacerse, con toda la lógica gastronómica, a la trufa de mejor aroma, premio Borsao, presentada por Viveros Tuber, de Soria. Tras una intensa pugna, fue José Francisco Nasarre, de quesos Sierra de Guara, habitual en estas pujas, quien se la llevó a su quesería en Las Almunias de Rodellar, donde se integrará en alguno de sus quesos trufados.

Ante la trufa de mayor tamaño, premio Santander Agro, se desató la competitividad. De 767 gramos, y fue recogida en Lechón y presentada por Luis Hererra Borobia. Partió de esos 767 euros y fue subiendo progresivamente hasta alcanzar los 2850. Fue la Cofradía de la Trufa del Moncayo quien se la quedó para obsequiar al resto de cofradías españolas que, a fin de mes, celebran un capítulo nacional en el Monasterio de Veruela, sito en la localidad.

CONCURSO DE PERROS

Por su parte, el domingo se celebró el VI Concurso Nacional de Perros Truferos de la Sierra del Moncayo, con veinte participantes.

Procedente de Santaliestra, Leticia Sopena Campo, con Lima, un deutsch drahthaar −ganadores el año pasado con Boira, su madre− ha vuelto a ganar el concurso nacional, dotado con un premio de 1000 euros −patrocinado por la Fundación Caja Rural de Aragón−, al encontrar las cinco trufas escondidas en menos de cinco minutos, 4’09”. Curiosamente una de las hijas de Leticia, Isella, ha participado con Boira, y la otra con Gora, hija de Lima y nieta de Boira.

En segundo puesto, quedaron Raúl de la Morena García, procedente de Benasque, con Cueva −un cruce−, premio Anngan, mientras que el equipo formado por Oleg Sabirón Jarauta con Gilda, una patterdale terrier x springer spaniel han sido los terceros, galardón patrocinado por Truzarfa, Todos los participantes recibieron un saco de pienso Fochert Bustling.

COMPLETO FIN DE SEMANA

Según datos de la organización, son unas 5000 personas las que han disfrutado de la Feria de la trufa de Vera de Moncayo a lo largo de este fin de semana, con asistentes llegados desde diferentes puntos de Aragón y zonas limítrofes, como Soria, La Rioja y Navarra, pero también de Francia.

Los 28 expositores que han participado en la feria, entre los que se encuentran truficultores, viveristas y empresas agroalimentarias de diferentes puntos del país, han hecho un balance positivo de las ventas realizadas y los acuerdos comerciales que esperan cerrar en los próximos meses; de hecho, la inmensa mayoría ha asegurado que estarán presentes el próximo año, cuando se cumplirá la décima edición de Veratruf.

La parte más técnica de la feria han sido las conferencias. Tanto Marcos Morcillo, como Cristóbal Burguete y Checho Zugasti, así como el taller de aromas y microscopía del CITA consiguieron congregar a un total de 500 personas. Las actividades infantiles y la cata maridaje con los vinos de la Denominación de Origen Protegida Campo de Borja también completaron su aforo y el público disfrutó con las demostraciones de cocina trufada a cargo de la cocinera Mónica Benítez.

Desde la organización expresan su agradecimiento a todos los voluntarios, vecinos de Vera de Moncayo, que se han implicado un año más en la celebración de esta feria en muy diferentes actividades y que «sin ellos no sería posible».

RECONOCIMIENTO A MIGUEL IBÁÑEZ

Por sorpresa, la organización nombró al hostelero local Miguel Ibálñez, nuevo Embajador de la trufa de Zaragoza. Propietario de El Molino de Berola −Finca de la Aparecida. Ctra Agramonte, s/n. Vera del Moncayo. 976 646 550− es truficultor, consume una gran cantidad de Tuber melanosporum en su establecimiento y ha participado en todas las subastas, llegando a pagar hace dos años 5700 euros por una trufa de 437,3 gramos que se degustó en su propio establecimiento.

El Ayuntamiento de Vera de Moncayo, su Comisión de Festejos y la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa) han sido los organizadores de esta novena edición de la Feria de la trufa de Vera de Moncayo, VeraTruf. Colaboran Mantenimientos Moncayo, Carnicería charcutería La Tomasa, Fochert Bustling e Ibercaja. Patrocinan el restaurante El Molino de Berola, Igalbe electricidad, Tudela Promociones Musicales y Artísticas, Bodegas Borsao, El Diamante Negro del Moncayo, Truzarfa, Trufmon, La Trufa de Pedro, Trufa & Fusión, Anagan, Fundación Caja Rural de Aragón y Santander Agro. Ha contado con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, la Comarca de Tarazona y el Moncayo y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).