La tensión por el cereal crece: exigen suspender la cotización de la Lonja de Salamanca y su cierre tras caer 15 euros/tn el precio de la cebada

UPA Castilla y León ha exigido la inmediata suspensión de la cotización de cereales de la Lonja de Salamanca, que en las últimas horas ha rebajado brutalmente hasta 15 euros/tn la cotización de la cebada. En su opinión, «se trata de una maniobra puramente especulativa al servicio de los operadores, y que lleva a una situación dramática a los cerealistas en unos momentos en los que está a punto de recogerse la cosecha actual».

Asimismo, consideran que la rebaja de hasta 15 euros esta misma semana en la Lonja de Salamanca situando la cotización de la cebada a apenas 178 euros/tn, «es motivo más que suficiente para que actuasen de `motu proprio´ las autoridades competentes y obligaran al cierre de dicha Lonja, puesto que esos precios no pueden ser referencia de nada, teniendo en cuenta los altísimos costes de producción en los cereales».

UPA va a emprender cuantas medidas legales estén a su alcance «para poner fin a maniobras que lejos de buscar un equilibrio en la cadena, lo que buscan es engordar las cuentas de los operadores comerciales arruinando a los productores», señalan en un comunicado.

EN SU MOMENTO SE LOGRÓ SE CERRASE LA COTIZACIÓN DE LA LONJA DE ZAMORA Y AHORA ESPERAN QUE «NO SE RETRASE NI UN DÍA MÁS» LA MISMA DECISIÓN

La organización recuerda que tiempo denunciando la actitud de las Lonjas de la región, especialmente la de Salamanca, «que lejos de defender los intereses de los verdaderos protagonistas en la producción de alimentos, tanto para el ciudadano como para la cabaña ganadera, hace el juego a intermediarios y a quienes desde su despacho levantan el teléfono y por cada operación hacen su negocio».

En su día, UPA logró que la cotización de la Lonja de Zamora cerrase ante los precios ruinosos que marcaba como referencia, «y en el caso de Salamanca, pedimos que no se retrase ni un día más las vergonzosas maniobras que la llevan a cotizar unos precios que rozan la esclavitud contra los productores».

UPA reclama que «se desenmascare a quienes están detrás de estas maniobras en Salamanca y que si tienen alguna duda acudan por ejemplo a la Lonja del Ebro y comprobarán que el precio de la cebada marca una cotización de 190 euros/tn».

UPA hace un llamamiento al Defensor de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León para que actúe hoy mismo porque ven «insostenible que sigamos comprobando como se ‘van de rositas’ quienes facilitan el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe precios por debajo de los costes de producción y por lo tanto, que los agricultores se vean obligados a vender a pérdidas».

Resulta lamentable y vergonzoso que las Lonjas Agropecuarias de la región no asuman su responsabilidad y dignidad adoptando la decisión de dejar de cotizar hasta que los precios no se recuperen. Es significativo que solo tomen esas medidas extraordinarias de no cotizar cuando la situación de precios perjudica a otros elementos de la cadena como son los propios operadores comerciales.