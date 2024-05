La tendencia positiva de los mercados internacionales se mantiene, aunque sea con ligeras subidas en la lonja del Ebro

La animación sigue estando en la exportación que es la que permite mantener precios, pero no está tan alegre como en semanas anteriores. Se continúa cargando al puerto con destino a terceros países, pero con menos intensidad que en semanas pasadas. Las ventas a Europa están flojas, con los principales mercados bajando los precios.

OVINO: Sigue la exportación animando el mercado de los corderos, que vuelve a motivar subidas en los animales más grandes. Mientras el mercado nacional sigue muy tranquilo, con unas ventas en los mostradores discretas, el mercado del vivo está muy activo y continúan los preparativos para la fiesta del cordero y se continúa cargando al puerto.

Estamos en una época en la que van entrando animales al campo, pero no hay problemas de taponamiento porque los corderos van saliendo con agilidad y no hay excedentes. Los animales grandes, destinados a la exportación, están muy demandados y los animales que están en un peso comercial que no salen para el mercado nacional, los pueden destinar para la exportación aunque, cada semana que pasa, hay menos tiempo para engordarlos. Las ventas a Europa están más paradas que en semanas anteriores, pero se contrarrestan con los pedidos de los países musulmanes.