“La tecnología AntiOX, incorporada a los fertilizantes líquidos TECNIFOL, aumenta el poder antioxidante y nutricional, mejorando las producciones”

Fertiberia TECH acaba de incorporar la novedosa tecnología AntiOX a los fertilizantes foliares TECNIFOL, tras años de trabajo de su equipo multidisciplinar de investigadores y de numerosos ensayos en laboratorio y campo.

Para conocer esta nueva tecnología y los beneficios para el agricultor, entrevistamos a Javier G. Paloma, Director de Innovación Agronómica del Grupo Fertiberia que nos explica cómo la nueva tecnología AntiOX puede sacar el máximo potencial de los cultivos al combatir el estrés abiótico que sufren.

PREGUNTA.- ¿Qué son los estreses abióticos y cómo afectan a las plantas?

RESPUESTA.- Estrés abiótico se denomina a una seria de afecciones que los cultivos sufren, procedentes del medio ambiente que los rodea, de tal manera que en presencia de sequía los cultivos presentarán déficit hídrico, o en presencia de fuertes lluvias se producirán encharcamientos que impedirán la aireación necesaria, o por temperaturas extremas sufrirán paradas en sus desarrollos, por vientos fuertes se aumentará la transpiración y con ella pérdidas internas de humedad, en medios salinos se producirán toxicidades o bajo el déficit de algún nutriente se verá afectado el correcto desarrollo de las plantas.

En todos estos escenarios donde el estrés está presente, se provoca un mal funcionamiento en el interior de las células que dan como resultado la formación de compuestos tóxicos no deseados y que basan su composición en el oxígeno, afectando de una manera directa la estabilidad de las paredes celulares de estructuras fundamentales como lo cloroplastos, las mitocondrias y los peroxisomas, provocando finalmente la muerte de las células por esta acción que se conoce como estrés oxidativo.

P.- ¿Qué solución se propone desde Fertiberia TECH?

R.- Fertiberia TECH se ha propuesto minimizar el impacto que en un cultivo puedan representar estos diferentes tipos de estrés abiótico, con el objetivo de mantener el mayor potencial productivo posible al verse sometido a un nivel inferior estrés, gracias al efecto de la novedosa tecnología AntiOX, que incorporamos a la línea de fertilizantes foliares TECNIFOL.

Con los productos TECNIFOL AntiOX, bien utilizados a través de las estrategias de fertilización propuestas por Fertiberia TECH, se asegura la reducción significativa del impacto que sufren los cultivos motivados por el estrés oxidativo.

P.- ¿Qué es la tecnología AntiOX de los fertilizantes foliares TECNIFOL? ¿Por qué son importantes los abonados foliares?

R.- La innovadora tecnología AntiOX, de los fertilizantes foliares TECNIFOL, está basada en un conjunto de sustancias bioestimulantes con poder antioxidante y nutricional, que mantiene permanentemente las defensas activadas de las células de la planta ante el estrés oxidativo, aumentando el nivel de enzimas antioxidantes y de otros compuestos no enzimáticos que también tienen efectos antioxidantes, que lo combaten directamente de una manera muy eficiente, aumentando el potencial productivo de los cultivos.

Las aplicaciones foliares son muy importantes en las estrategias de fertilización de los cultivos porque permite el aporte de nutrientes esenciales de una manera directa y son absorbidos muy rápidamente. Son especialmente útiles cuando algunos de los nutrientes presentes en el suelo no pueden ser a absorbidos por no estar disponibles, o porque la planta no pueda tomarlos de manera natural, de tal manera que satisface necesidades reales que no podrían ser cubiertas por la fertilidad del suelo ni por fertilizaciones al suelo. Además, el efecto bioestimulante de algunos tratamientos, es un plus para el mejor desarrollo de los cultivos.

4.- ¿Qué investigación fue necesaria hacer para llegar a la Tecnología AntiOX?

Fertiberia TECH tiene la suerte de contar con equipo multidisplicinar de investigadores dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías y a la mejora de las que ya tenemos, formado por agrónomos, químicos y biotecnólogos, que por su conocimiento del sistema que configura cualquier explotación agrícola de suelo, planta y entorno, tienen una visión muy global de cómo poder solucionar los problemas que nuestros clientes nos presentan en el día a día.

La verdad es que para el desarrollo de esta nueva línea foliar no partíamos de cero, nos hemos apoyado sobre la base del éxito conseguido con PLUSMASTER y siguiendo la estela de los buenos resultados agronómicos, decidimos centrar todos los esfuerzos de investigación en minimizar los efectos negativos que el estrés provoca en los cultivos, a través de estrategias de aplicaciones foliares de fertilizantes que consiguiesen un fortalecimiento del sistema inmunológico vegetal.

El primer paso para el desarrollo de la tecnología AntiOX específica para aplicaciones foliares fue la selección de los contenidos, que fuesen compatibles con los nutrientes más necesarios para los cultivos, en los distintos momentos de desarrollo vegetal y que aportase ese plus de activación del sistema inmunológico.

La comprobación del efecto antioxidante de AntiOX, ha sido ampliamente demostrada por la utilización de análisis genéticos a través de técnicas “ómicas”, donde se puede comprobar que genéticamente la planta está más preparada para activar la fabricación de compuestos enzimáticos y no enzimáticos que tienen efectos antioxidante, que le permiten luchar contra el estrés oxidativo que se produce dentro de sus células, provocado por los efectos de las condiciones exteriores a las que se ven sometidas. Para ello se han realizado más de 400 prototipos que han dado como resultado el lanzamiento de esta nueva línea TECNIFOL AntiOX.

P.- ¿Cuáles son los principales efectos de la Tecnología AntiOX de los fertilizantes foliares TECNIFOL?

R.- La fertilización con Tecnifol AntiOX refuerza el poder antioxidante de las plantas generando una mayor producción de enzimas y compuestos antioxidantes, que permiten dar una respuesta inmediata al estrés abiótico. Las plantas al estar más fuertes y preparadas aumentan su capacidad fotosintética y la eficiencia a la hora de utilizar los nutrientes, incluso en situaciones donde no se han descrito situaciones de estrés.

Como consecuencia se detectan mayores desarrollos del sistema radicular y de la parte aérea de las plantas, alcanzándose producciones más altas que mejoran la calidad en distintos parámetros.

P.- ¿Se ha experimentado la tecnología AntiOX en campo? ¿Qué beneficios obtiene el agricultor?

R.- En Fertiberia TECH solo se comercializan tecnologías y productos que hayan sido desarrollado, probado y medidos por su departamento agronómico. Esta nueva tecnología que se incorpora a Tecnifol AntiOX ha sido el fruto de más de tres años de investigación, donde se ha podido demostrar y cuantificar los buenos resultados en los cultivos más representativos, en más de 50 ensayos de campo en condiciones reales y de invernadero.

En todas las circunstancias los resultados han sido mejores que el testigo y mejoran de manera muy significativa los resultados repitiendo las aplicaciones en los intervalos marcados. El aumento de calidad y cosecha que genera TECNIFOL AntiOX compensa claramente el coste del abonado, originando beneficios para el agricultor.