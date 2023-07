La suspensión del acuerdo de exportación no repercute en la lonja del Ebro, que mira más al acuerdo del puerto de Tarragona

No se ha notado la suspensión del acuerdo de exportación de grano por parte de Rusia en la lonja del Ebro. Ligeros ajustes a la baja en las cotizaciones en la tablilla cerealista, que se mantiene otra semana más en la tendencia bajista de precios. La operativa sigue siendo corta, con entregas puntuales, sin grandes movimientos y un descenso en los consumos ganaderos, que aumenta con el incremento de las temperaturas.

Los resultados de la nueva cosecha, revelan que en los secados los números son decepcionantes. En los regadíos, parece que los rendimientos y calidades son mejores. La situación en el puerto es de alta oferta y precios a la baja. Hay oferta de trigo y cebada de Francia, con unas buenas cosechas. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Se mantiene otra semana más la tendencia bajista en la tablilla forrajera, con leves recortes en las cotizaciones. El tercer corte ha cogido velocidad de crucero y una vez que han pasado las lluvias, los trabajos en el campo vuelven a estar a ritmo de otras campañas.

El mercado nacional es el principal destino y sigue demandando producto, pero a un ritmo más lento que hace unas semanas. Los pedidos al exterior están sin cerrar por la abundante oferta americana que todavía hay depositada en los puertos asiáticos.

FRUTOS SECOS: Ajustes a la baja y repeticiones en la tablilla de las almendras. El mercado sigue con escasas operaciones, con el sector pendiente de la nueva campaña, que, según las últimas estimaciones, se espera que sea de una gran producción.

FRUTAS: La situación en el mercado de las frutas no ha variado mucho de la pasada semana. Siguen entrando muchos calibres pequeños y los grandes están más buscados. En algunas zonas ha terminado los trabajos en el campo del albaricoque, pero todavía queda campaña en las zonas tardías.

PORCINO: Una semana más con repetición en las cotizaciones. La oferta es corta, pero el mercado de la carne no puede absorber más producto. No se detectan nuevos impulsos que cambien la situación, con una demanda que está centrada en el mercado europeo, sin que se incremente la exportación a terceros países. El ganadero no presiona al alza en el precio, y el matadero entiende que mientras no se recupere la oferta se debe de mantener la repetición.

LECHONES: Sigue sin moverse otra semana más la cotización del lechón, en un mercado que continúa en equilibrio desde hace semanas. La oferta sigue siendo corta y la demanda se mantiene estable. Algo más de oferta de animales de importación, no obstante la falta de lechones a nivel global en Europa.