La subida de costes y la escasez de mano de obra marcan una campaña de aceituna en CLM, que caerá entre un 15 y un 20%

Cuando apenas quedan quince días para que termine la recogida de aceituna, ASAJA Castilla-La Mancha ha hecho un balance de la campaña y ha señalado al incremento de los costes de producción y a las dificultades para encontrar mano de obra como los principales problemas de este año para los olivicultores de la región.

La organización agraria ha explicado que la subida de precios en los insumos, como los fertilizantes (+239-307%), el gasóleo agrícola (+73%) o la energía eléctrica (+270%) ha provocado que producir sea mucho más caro. Sin embargo, este año se dan las condiciones óptimas de producción y mercado para que los agricultores puedan recibir un precio justo por su aceituna.

Así, ha indicado que la producción caerá en torno a un 15 o un 20 por ciento con respecto al año pasado, que culminó con cerca de 130.000 toneladas de aceite. Como ya advirtieran los técnicos de la organización, el temporal de Filomena que afectó a Toledo, principalmente, y en menor medida a Albacete y Cuenca, sigue arrastrando consecuencias.

Muchos olivares fueran arrancados o sometidos a poda severa, además de todos aquellos árboles que han perdido volumen de copa, lo que ha supuesto que muchas parcelas tengan una escasa o nula producción. No así en otras zonas, donde la nieva ha aportado beneficio al olivar y se han llegado a obtener cosechas por encima de la media. Como resultado, se espera una producción de entre 105.000 y 110.000 toneladas de aceite.

A la reducción de la cosecha se une que este año apenas hay enlace de campaña, un 11 por ciento, y las exportaciones han llevado buen ritmo. Por eso, ASAJA CLM ha asegurado que no hay motivo para que el sector vuelva a repetir la crisis de precios del último año.

En este sentido, ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a comprar por encima de costes, pero no obliga a comprar producto, por lo que ha hecho un llamamiento a los operadores para que persigan buenas prácticas comerciales y no desestabilicen el mercado importando aceite de fuera más barato y presionando a los agricultores para que firmen contratos con precios que en realidad no cubran los costes de producción.

Por otra parte, los agricultores han tenido dificultades para encontrar mano de obra en las distintas zonas productoras y, como consecuencia, el sector está optando por mecanizar todas las plantaciones para intentar no recurrir a la mano de obra.