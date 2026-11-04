La solución más cerca: Castilla-La Mancha acepta un nuevo condicionado para compatibilizar la cosecha con la prevención de incendios

El Comité Ejecutivo Regional de ASAJA Castilla-La Mancha ha valorado los cambios introducidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el nuevo condicionado para compatibilizar las labores de cosecha con la prevención de incendios forestales. Tras las negociaciones, las movilizaciones y las reivindicaciones planteadas por la organización agraria, la Administración regional ha aceptado incorporar varias de sus propuestas, lo que supone un importante avance para los agricultores.

La nueva regulación elevará de cinco a veinte hectáreas la superficie a partir de la cual se aplican restricciones durante las épocas de riesgo alto y extremo de incendios. Así, los terrenos agrícolas próximos a zonas forestales de menos de 20 hectáreas podrán cosecharse sin limitaciones.

Para las superficies superiores a 20 hectáreas, se permitirá establecer una franja perimetral de diez metros sin cultivar o sembrada de girasol, lo que también permitirá trabajar a las cosechadoras sin restricciones horarias. En caso de no disponer de esta franja de protección, se mantendrá el régimen de limitaciones vigente cuando el IPP sea muy alto o extremo.

El presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, considera que los cambios son fruto del trabajo y de las reivindicaciones de la organización, pero advierte de que todavía quedan cuestiones pendientes. “Ahora sí podemos decir que hemos mejorado mucho las condiciones de los agricultores a la hora de la cosechar, porque se ha avanzado en la compatibilidad entre la prevención de incendios y el desarrollo de la actividad agraria”. Sin embargo, la organización lamenta el tiempo perdido y las cosechas que ya se han visto afectadas por unas restricciones que, a su juicio, no tenían suficientemente en cuenta la realidad del campo.

“UNA COSECHADORA ES UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO Y UN COSTE DE PRODUCCIÓN, PERO IMPRESCINDIBLE PARA EL AGRICULTOR. LO QUE NOS IMPORTA ES PODER SACAR ADELANTE LA COSECHA”

Entre los aspectos que todavía deben corregirse, ASAJA CLM señala el cálculo del Índice de Propagación Potencial (IPP), que considera mal planteado al estar basado en las masas forestales y no en las superficies agrícolas. También siguen existiendo limitaciones para aquellos agricultores que no puedan permitirse dejar una franja de diez metros sin cultivar. A ello se suma la falta de adaptación de la medida a determinados sistemas de producción, como la siembra directa, donde dejar esa franja puede generar dificultades que no se han tenido en cuenta.

La organización recuerda que las mejoras introducidas este año dan continuidad a los avances conseguidos en la campaña anterior, pero insiste en que su objetivo sigue siendo que las cosechadoras queden fuera de esta normativa. “Una cosechadora es una herramienta de trabajo y un coste de producción cada vez más elevado, pero imprescindible para el agricultor. Lo que nos importa es poder sacar adelante la cosecha”.

ASAJA CLM subraya que las soluciones planteadas por la organización han permitido avanzar, pero seguirá reclamando a la Administración que escuche al sector y adapte las medidas a la realidad de las explotaciones. La prevención de incendios es necesaria, pero no puede hacerse a costa de impedir o dificultar el trabajo de los agricultores y comprometer sus cosechas.