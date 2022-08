La sequía obliga a la CH Duero a cortar el riego en 7.000 hectáreas del Bajo Carrión en Palencia

Los bajos niveles de agua que registran los embalses de Compuerto y Camporredondo, en el norte de Palencia, a causa de la sequía impiden que la campaña de riego en 7.000 hectáreas del Bajo Carrión, en Palencia, finalice con normalidad el 30 de septiembre y se adelante al sábado 13 de agosto.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha declarado el estado de Emergencia en todo el sistema Carrión, que riega 67.000 hectáreas equivalentes, y cortará a partir de este sábado 13 el riego en las 7.000 hectáreas que pertenecen a la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión, según ha informado a EFE el vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión y presidente de Asaja Palencia, José Luis Marcos.

«Preveíamos que iba a haber más aportaciones del pantano, pero como no ha llovido nada, no hay nada», ha explicado Marcos. Por eso, a partir de mañana, 600 regantes de diez municipios de la provincia de Palencia no podrán regar sus cultivos de maíz, remolacha o patata.

ES PREVISIBLE QUE LA SITUACIÓN SE REPITA Y QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE DEBA CORTAR EL RIEGO EN OTRAS COMUNIDADES DEL SISTEMA CARRIÓN

Los pantanos que abastecen el Sistema Carrión, el de Camporredondo y Compuerto, registran los niveles más bajos de los últimos años, 39,5 hectómetros cúbicos frente a los 63,8 hectómetros cúbicos que registraban el año pasado por estas fechas y un 23,9 % de capacidad (25,2% Camporredondo y 23% Compuerto, según los datos de la CHD.

Y la asignación de agua con la que contaban los regantes del Bajo Carrión, 3.500 hectómetros cúbicos por hectárea, se acaban este sábado adelantando el final de una campaña de riego que en condiciones normales debería finalizar el 30 de septiembre.

Este adelanto que pondrá en peligro los cultivos de maíz, remolacha, patatas y alfalfas, cuya superficie ya de por sí se había reducido este año previendo la escasez de agua.

Sin embargo la situación se ha complicado más de lo previsto con un verano muy seco, una primavera sin lluvias y altas temperaturas que evaporan la poca agua que hay embalsada, como ha señalado Marcos.

De momento, la del Bajo Carrión es la única comunidad de regantes del sistema que ya tiene fecha para el fin de una campaña de riego que debería finalizar el 30 de septiembre, pero es previsible que la situación se repita y que en los próximos días se deba cortar el riego en otras comunidades del sistema Carrión.

Algo que podría suceder en Carrión-Saldaña, Canal de Palencia y Canal de la Retención, que son las que más problemas tienen porque no se pueden abastecer de Riaño y dependen exclusivamente de los pantanos del Carrión.