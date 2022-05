La semilla certificada: Claves para su crecimiento y la selección y mejora genética para la obtención de resultados

La Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas (APROSE) ha celebrado en Zaragoza el II Symposium de Productores de Semilla. El evento, que ha sido un éxito de asistencia, ha sido inaugurado por el Consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón , Joaquín Olona que ha destacado el papel de la semilla certificada en la selección y mejora genética para la obtención de resultados en las peores condiciones agroclimáticas.

A continuación, la periodista Elisa Plumed, moderadora del evento, ha presentado el primer bloque de ponencias que recorría el papel jugado por los diferentes actores del sector en el incremento del uso de semilla certificada: investigadores, obtentores, productores y medios de comunicación.

EN 10 AÑOS SE HA DUPLICADO LA UTILIZACIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA, QUE YA RONDA EL 40%

Ernesto Igartúa, investigador de la Estación Experimental de Aula Dei-CSIC ha señalado la necesidad de investigar para paliar los efectos del cambio climático a largo plazo y para poder cumplir con los objetivos verdes de la PAC sin que se vea muy mermada la producción y ha concluido con una frase rotunda: “Más investigación no asegura el éxito pero no investigar garantiza el fracaso”.

Por parte de los obtentores, Javier Álvarez, técnico de ANOVE, ha repasado acciones realizadas en los últimos años para incrementar la producción de Semilla como la lucha contra el fraude y la necesidad de convencer, concienciar y divulgar a los agricultores sobre el uso de Semilla Certificada. Gracias a la labor de todo el sector, en 10 años se ha duplicado la utilización de Semilla Certificada que ya ronda el 40%.

Oscar Lanzaco, vicepresidente de APROSE, ha destacado la labor de las empresas productoras y su buen hacer para adecuarse a las necesidades y peticiones de los agricultores y ha ofrecido unos datos de certificación que establecen una estimación del 50% del uso de Semilla Certificada a futuro en 5 años.

Pero además de investigar, convencer a los agricultores, controlar el fraude y producir semillas de calidad, para incentivar el uso de Semilla Certificada debemos ayudarnos también de profesionales y medios de comunicación. En esta parte Chema Paraled, presentador y director del programa Tempero ha sido claro: si las empresas agroalimentarias no invierten en comunicación, la sociedad no les va a escuchar y por tanto, no va a apoyar ni dar voz a las cuestiones que demanda el sector primario. Esto será posible con la ayuda de profesionales que nos asesoren para relacionarnos con los medios y a crear contenidos tanto en la comunicación digital como en la tradicional.

Toño Catón, Director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias ha finalizado la primera parte del Symposium explicando la iniciativa Agricultores Contra el Cambio Climático.

Tras una pausa-café se ha señalado la importancia que tiene para los productores de semilla la profesionalización para resultados rentables en la producción de semillas. En este contexto los ponentes de Foss Iberia, SELCO, Satucesa y Nutrinav-Ayanet, patrocinadores del evento junto con ANOVE y Agricultores contra el Cambio Climático, han hablado de las herramientas para aumentar el uso de Semilla Certificada, comenzando por el análisis de cereal, seguido de una adecuada selección óptica de semillas, pasando por la elección de envases y terminando por el empleo de un buen ERP que nos facilite la gestión.

Otra labor importante para garantizar el aumento del uso de Semilla Certificada es conocer la normativa vigente y anticiparse a los cambios legislativos. Para ello, han contado con José Vicente Ronda, Director General de HEURA-AEVAE que ha explicado a los presentes el nuevo Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases concluyendo el 2º bloque del Symposium.

Por último, ha tenido lugar la mesa redonda “Seguridad Alimentaria y calidad: de la Semilla a la mesa” con David Manzanares- presidente de INCERPHAN, Carlos Álvarez- Director General de Intermalta, Javier Villafuerte- Responsable de Calidad Factoría Gallo El Carpio y Fernando Bagüés-Gerente de Agromonegros.

Para comenzar el debate, Elisa Plumed ha preguntado a los participantes qué peso tiene la semilla certificada como garante de los conceptos inocuidad de alimentos y autoabastecimiento que comprenden el significado de Seguridad Alimentaria. Tanto Manzanares, como Villafuerte destacaban que la Semilla Certificada garantizaba una mayor homogeneidad y calidad en los productos alimenticios. Carlos Álvarez coincidía con ellos e introducía el abastecimiento explicando la tendencia cada vez mayor a trabajar con empresas de proximidad para controlar mejor la trazabilidad y seguridad y porque el cliente cervecero también lo demandaba.

Elisa le ha planteado a Fernando si los agricultores argumentan para la compra de semilla que necesitan seguridad alimentaria y Bagüés respondía que no, que los agricultores se centran en obtener rentabilidad y calidad en sus cosechas. Sin embargo, destacaba que la sociedad confía plenamente en la labor de los agricultores y que el hecho de que todavía haya casi un 40% de semilla no controlada es una asignatura pendiente.

El evento ha concluido con la intervención de Antonio Jiménez, presidente de APROSE que ha agradecido la ayuda a los patrocinadores y colaboradores en la celebración del Symposium así como a los ponentes por sus presentaciones y ha recordado que la semilla certificada simboliza una agricultura rentable e innovadora. Finalmente, ha destacado la importancia que ha tenido el sector primario y el orgullo de pertenecer a él durante la pandemia como garante del abastecimiento alimentario siendo uno de los pocos que no paró su actividad.