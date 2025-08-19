La RUCTL muestra su apoyo y solidaridad a Borja Domecq, ganadero de “Jandilla”, tras el devastador incendio en la finca “Los Quintos”

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ( RUCTL) ha expresado públicamente su más profundo apoyo y solidaridad a Borja Domecq, miembro de la Junta Directiva y ganadero de “Jandilla”, cuya finca “Los Quintos”, situada en Llerena (Badajoz), sufrió la pasada semana un grave incendio que ha afectado a más del 80% de la explotación, alrededor de 1.400 hectáreas. En “Los Quintos” pastaban las vacas y sementales de la ganadería conocida como de “la estrella”, uno de los hierros más emblemáticos del campo bravo.

En palabras de Borja Domecq, que se encontraba a punto de coger un avión para asistir a la corrida que lidiaba en Beziers (Francia) el pasado 15 de agosto, “me tuve que bajar del avión y salir corriendo de vuelta a la finca”. Según el atestado, el incendio se originó el pasado jueves por la mañana tras el incendio de un vehículo. El origen estaba a unos 10 kilómetros de la finca, “pero la falta de medios para apagarlo hizo que el fuego se metiera horas después en nuestra finca. Pudimos apagar el fuego”, continúa, “y lo hicimos a la antigua usanza: con sopladora y ramas; y trabajando mucho”.

Aunque cuando entró el fuego en “Los Quintos” las vacas estaban lejos, “abrimos rápidamente varias porteras a través de las cercas para que estuviesen a salvo. Hemos tenido bajas”, prosigue Borja, “pero no van a superar la docena. Ahora mismo tenemos recogidas gran parte de ellas, aunque seguimos trabajando para tenerlas todas. Esperamos que cuando las reunamos a todas no haya problemas en las que están a punto de parir”.

“LAS VACAS SON LAS QUE SALVAN LA DEHESA. SI NO HUBIERA HABIDO VACAS, EL MONTE HABRÍA QUEDADO ARRASADO”

Por su parte, los sementales “estaban en cercaditos al lado de la plaza de tientas, y allí no corrían peligro. Al final”, explica, “todo el que vaya allí, lo ve; lo que estaba pastoreado, el fuego ha pasado; las encinas las ha chamuscado, pero en cambio, las zonas más quebradas y abruptas, el fuego lo ha arrasado todo”.

Por último, Borja Domecq quiere mandar un mensaje: “las vacas son las que salvan la dehesa. Si no hubiera habido vacas, el monte habría quedado arrasado. Y ante las disparatadas políticas medioambientales que sufrimos, al final somos los ganaderos y los agricultores los que damos la cara y a los que nos toca arreglar las cosas”, concluye

Desde la RUCTL queremos transmitir, a través de nuestro presidente, Antonio Bañuelos, y de la Junta Directiva -de la que también es miembro Borja Domecq-, en estos momentos tan duros para el campo y nuestros montes y bosques, todo nuestro respaldo, así como el reconocimiento al esfuerzo, compromiso y dedicación de los ganaderos, que son los grandes preservadores de la dehesa, un entorno único e inigualable. Gracias a las decenas de cabezas que pastan en distintos lugares de la península ibérica la simbiosis entre la flora, la fauna y la ganadería, es posible mantener nuestro campo limpio y cuidado.

Por último, la asociación quiere mandar toda nuestra solidaridad a ganaderos, agricultores y trabajadores del medio rural que están sufriendo la devastación de sus montes, de sus explotaciones y de sus casas a causa de los múltiples incendios forestales que llevan azotando el país desde comienzos de agosto. Vaya para ellos todo nuestro cariño y apoyo.