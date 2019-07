La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y las Organizaciones Profesionales Agrarias de La Rioja, Arag-Asaja, UAGR y UPA han acordado este martes 15 una posición común sobre la propuesta de la línea de seguro de uva de vinificación.

Por un lado, en el documento reiteran el rechazo del sector a la propuesta de subida de tasas que ha planteado Agroseguro, y piden al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se adopten decisiones para responder a las reivindicaciones expuestas y al esfuerzo realizado en la Comunidad Autónoma para aumentar la contratación de pólizas en los últimos años.

La directora de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha presidido esta nueva reunión de trabajo en la que se ha expuesto la necesidad de “mantener un seguro equilibrado para un sector, como el vitivinícola, de vital importancia económica y social para La Rioja”.

En este sentido, los agricultores riojanos ya experimentaron una gran subida de precios en el Plan 2018 debido tanto a la provisión de riesgos como a los cambios en la aplicación de bonificaciones y recargos, que en la próxima cosecha se sumará a la subida propuesta. Como consecuencia de estas subidas, existe el riesgo de que se produzca la salida del sistema de muchos agricultores asegurados y que se contraten pólizas con menos coberturas.

El pasado mes de junio, y como respuesta a la primera propuesta de Agroseguro de aumentar las tarifas del seguro de uva de vinificación en La Rioja, el consejero Iñigo Nagore trasladó al ministro y al presidente de la entidad una petición para que se realizara una nueva propuesta acorde al principio de solidaridad nacional y a la universalidad del sistema de aseguramiento agrario. En el escrito se avanzaba ya la posición, compartida por las Organizaciones Agrarias de rechazo absoluto a la propuesta presentada, que incluía una subida del coste del seguro sin precedentes.

El 1 de julio, con motivo de la Comisión General de Enesa, y una vez más, el sector agrario riojano reiteró su oposición a la propuesta y se respondió que se abordaría el asunto en el Observatorio de Calidad del Seguro Agrario. Posteriormente, el 11 de julio, se convocó una nueva reunión de trabajo en la que Agroseguro presentó las bases técnicas para la línea y los resultados de siniestralidad que suponían para La Rioja una subida en el riesgo de helada del 13% en Rioja Alta, con una prima de riesgo de 3,2 millones en 2018; un 9% para Rioja Media, con 1,7 millones; y en el de pedrisco un 18% para Rioja Baja, con 2 millones de euros de prima.

Con estos datos sobre la mesa, no solo no se atendía a la petición del sector riojano sino que, como indican todas las partes en la posición común, “nos sentimos agraviados porque la propuesta de revisión de tarifas suponía un incremento de primas, en el global del seguro, pasando del 7% inicial al 4,7%, aunque sorprendentemente en La Rioja esa diferencia, debido a los criterios totalmente arbitrarios aplicados y poco transparentes, no ha supuesto ninguna diferencia”.

En este sentido, también expresan su disconformidad con los rangos marcados en función de la desviación y que suponen un incremento de la tasa, sean diferentes para el riesgo de helada que para el de pedrisco, “porque nos encontramos ante unos criterios que no atienden a razón alguna y que perjudican nuevamente a nuestra Comunidad Autónoma”.

La Consejería y las OPA han analizado detenidamente toda la información nacional y regional de esta línea de seguros y, por este motivo, instan al Ministerio a reflexionar “sobre el incremento de contratación registrado en La Rioja, donde una producción tan importante y de calidad como la uva, tiene asegurada el 60% de su producción”, pero también a valorar el gran esfuerzo de todos los agentes implicados en el sistema de seguros (administraciones, organizaciones agrarias, personal de Agroseguro).