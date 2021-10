La Rioja lanza el ‘ticket agrario’, nuevas ayudas para el impulso y establecimiento de pequeñas explotaciones de jóvenes

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva Hita, ha presentado este viernes, junto con la diputada de IU, Henar Moreno, el ‘ticket agrario’, nuevas ayudas destinadas al impulso y establecimiento de pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas con un importe total de 500.000 euros.

“El ticket agrario nace del trabajo conjunto que estamos desplegando el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, con nuestro socio de Gobierno en favor del futuro de la actividad agraria para contribuir a un medio rural vivo. Damos este paso desde el convencimiento de que el relevo generacional en la agricultura y ganadería es clave para garantizar la continuidad de la actividad agraria en nuestros pueblos y para fijar población en el medio rural”, ha afirmado Hita.

La ayuda directa del ticket agrario va destinada a aquellos jóvenes agricultores y ganaderos –con una edad igual o superior a 18 años y que no hayan cumplido 41 años- que se han establecido y/o hayan realizado pequeñas inversiones en sus explotaciones agrarias en La Rioja y que no puedan acceder a la ayuda de instalación de jóvenes agricultores. El ticket agrario también va dirigido a inversiones en las explotaciones agrarias, sean regentadas por jóvenes o no, porque su explotación, o las inversiones realizadas, no cumplieran las condiciones de elegibilidad establecidas en el Plan de Desarrollo Rural de La Rioja.

COMPRENDE UNA LÍNEA DE AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN EN PEQUEÑAS EXPLOTACIONES A TANTO ALZADO DE 10.624 EUROS Y OTRA A PEQUEÑAS INVERSIONES

El ticket agrario comprende dos líneas de ayudas. Una línea de ayudas para la instalación en pequeñas explotaciones a tanto alzado de 10.624 euros. Para acceder a ella, las condiciones que hay que cumplir son ser joven agricultor; estar dado de alta en la actividad agraria posteriormente a la declaración del estado de alarma 14 marzo 2020; estar inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias y la explotación tiene que ser menor a 1 Unidad de Trabajo Agrario; no tener otra actividad remunerada que genere una renta superior a la renta de referencia –indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España que en 2021 está fijada en una cuantía de 30.622 euros- y tener un contrato de servicio de asesoramiento para la puesta en marcha del plan de explotación.

En este sentido, se trata de reconocer la incorporación de un tipo de joven agricultor, que siendo titular de una explotación agraria, no haya estado dedicado a tiempo completo a la actividad agraria durante todo el año, por las situaciones que se han vivido en la explotación agraria en una etapa COVID.

La segunda línea de ayudas incluida en el ticket agrario va destinada a pequeñas inversiones en explotaciones agrarias, por las que se concede un 25 por ciento de ayuda de la inversión realizada, con un máximo de 2.500 euros. En este caso, los solicitantes deben cumplir ser titulares de explotación inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias; haber realizado inversiones entre 2.000 y 10.000 euros y que estén dados de alta en el régimen agrario.

Se trata de apoyar inversiones de cuantía menor en explotaciones agrarias, sean regentadas o no por jóvenes, que han sido necesarias en situaciones COVID, y que el Plan de Desarrollo Rural en un contexto habitual no acoge por su baja inversión.

La financiación de estas ayudas de pago único se efectúa con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 2021 para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población. El plazo de presentación de las solicitudes permanece abierto hasta el próximo 8 de octubre.

La consejera de Agricultura ha enfatizado que “el relevo generacional es estratégico para el futuro del sector agrario. Los jóvenes son garantía de futuro y de respuesta a los retos que aborda el sector agrario como la innovación y digitalización. Y la rentabilidad de las explotaciones es clave parar lograr que los jóvenes quieran incorporarse a la actividad agraria.”. “Por ello, -ha añadido- queremos facilitar el acceso a los nuevos agricultores a los incentivos y ayudas económicas”.