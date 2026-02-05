La Rioja abre la convocatoria de ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedo de cara a la campaña de 2027

El Gobierno de La Rioja ha abierto la convocatoria de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo para la campaña 2027, con el objetivo de incentivar una reconversión cualitativa con nuevas replantaciones orientadas a variedades blancas o minoritarias con mayor demanda en el mercado actual.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este jueves la convocatoria para solicitar estas ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo, con cargo a la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 para operaciones finalizadas en el ejercicio FEAGA 2027, que es la última convocatoria prevista en este período del Plan Estratégico de la PAC (PPepac).

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde este viernes, 6 de febrero, hasta el 27 de este mes, según ha informado la Consejería de Agricultura de La Rioja, en una nota.

De acuerdo con las bases reguladoras para estas ayudas, los viticultores no podrán iniciar las labores subvencionables, sobre todo, arranques, hasta el próximo 15 de abril, para concluir la reconversión/reestructuración del viñedo antes del 30 de junio de 2027.

A diferencia de otras ediciones, en esta convocatoria solo podrán realizarse operaciones anuales, por no existir un marco financiero, ni normativa europea de adaptación a partir de 2027.

El Ejecutivo regional ha precisado que mejoró sustancialmente la orden reguladora en 2024 con el objetivo principal de incrementar la competitividad de las explotaciones de viñedo, incentivar la plantación de viñedos con variedades más demandadas, adaptar el cultivo al cambio climático y dar prioridad a los agricultores profesionales.

AYUDAS DE 950 EUROS POR HECTÁREA PARA EL ARRANQUE EN CASO DE Y DE 2,20 EUROS POR PLANTA PARA RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS POR CAMBIO DE VARIEDAD

Tras esta modificación, estas ayudas solo permiten reconversiones a variedades adaptadas al cambio climático, incentivando las variedades blancas y minoritarias (Tempranillo Blanco, Maturana Blanca, Maturana Tinta, Mazuelo, Graciano, Garnacha Blanca, Malvasía de Rioja y Turruntés) y, en general, las de producciones más limitadas.

El objetivo, a este respecto, es aumentar la calidad y alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector.

El Gobierno regional mantiene esta estrategia teniendo en cuenta que en la pasada convocatoria se recibieron solicitudes para actuar en 668 hectáreas, de las que un 92% de la superficie de arranque y sobreinjertado se correspondía a variedades tintas. Las plantaciones finales se dirigían en un 68% a variedades blancas, y solo un 8% a plantaciones de tempranillo.

Podrán beneficiarse de estas ayudas viticultores y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente de plantaciones para todas las superficies de viñedo de su explotación, y con las disposiciones relativas a las declaraciones obligatorias.

Las acciones subvencionables y los costes máximos se concretan, entre otras medias, en los 950 euros por hectárea para el arranque en caso de replantacion con o sin sistema de conducción y los 2,20 eros por planta para reconversión de viñedos por cambio de variedad.