La Revolución Verde andaluza encalla sin paliativos: De los 14,5 millones prometidos para ayudas forestales contra incendios solo se han aprobado 120.000€

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y algunos de sus consejeros, entre ellos la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, llevan meses pregonando una supuesta Revolución Verde, con más inversiones e iniciativas, que quienes viven y gestionan el campo no acaban de ver. Y es que, como denuncia Asaja Andalucía, de los 14,5 millones prometidos para ayudas forestales para la Prevención de Incendios solo se han aprobado el 2% de las propuestas, con un gasto de 120.000€

El último episodio de estos “fuegos de artificio” lo constituyen las dos resoluciones fallidas de las denominadas Ayudas Forestales y de Prevención de Incendios, dos líneas fundamentales para agricultores, ganaderos y titulares de explotaciones forestales que llevan casi diez años esperando estas ayudas contempladas en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), en concreto en la medida 8 de Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.

Se trata de dos líneas para ayudas forestales que se han convocado tarde y mal, y se han resuelto aún peor. En concreto son la submedida 8.5, operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales (también conocida como Ayudas Forestales) y la submedida 8.3, operación 8.3.1, de Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (ayudas para Prevención de Incendios).

Ambas van dirigidas a los montes de titularidad privada que, con 3,4 millones de hectáreas, suponen más del 70% de toda la superficie forestal andaluza, por lo que su adecuada gestión constituye una pieza fundamental en la lucha contra el fuego en Andalucía. Así lo entiende Bruselas cuando anima a que los estados miembros empleen una parte del presupuesto del segundo pilar de la PAC -el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)- en la gestión forestal sostenible y la limpieza de montes.

Son justamente estas medidas, dirigidas a los montes de titularidad privada, las que peor está gestionando la Consejería que dirige Carmen Crespo, quien anunció a bombo y platillo en el verano de 2019 la primera de estas dos líneas, la de Ayudas Forestales, que contaba con una dotación inicial de 106 millones, mientras que la otra, la medida de Prevención de Incendios, se convocó unos meses antes por un importe de 14,5 millones de euros, “el mayor de su historia” se dijo entonces.

FRACASO SIN PALIATIVOS: ¿UN 98% RECHAZADOS?

La resolución definitiva de estas ayudas se publicó el pasado 23 de abril y pese a la buena disposición mostrada por la nueva directora general de Medio Natural, Araceli Cabello, ambas han supuesto un fracaso sin paliativos y una enorme decepción para todos los titulares de explotaciones forestales que llevaban años esperándolas.

Así, en el caso de las ayudas para la Prevención de Incendios (Operación 8.3.1.), tan sólo han sido aprobados 23 expedientes en toda Andalucía, lo que supone el 2% de los presentados. Sólo se van a invertir 120.000 euros de los 14,5 millones anunciados, el 0,87% de lo presupuestado en prevención de incendios en montes privados en toda Andalucía.

El 98% ha sido rechazado con motivos totalmente incongruentes e incluso erróneos. Causas recurrentes que ASAJA entiende que se deben a un grave error por parte de los técnicos de la Administración a la hora de comprobar y grabar la documentación aportada por los propietarios. En tan sólo unos pocos días, los Servicios Técnicos de ASAJA han podido cotejar un buen número de expedientes en los que las causas utilizadas para rechazar las solicitudes no se han producido.

En cuanto a las Ayudas Forestales (Operación 8.5.1), de los 106 millones de euros presupuestados la Consejería ha anunciado ya que sólo llegarán al campo 63,3 millones, aunque es probable que acaben llegando finalmente muchos menos. Entre la resolución provisional, publicada en marzo de 2020, y la definitiva del pasado 23 de abril, la Consejería ha dejado al 36% de las explotaciones por el camino. De los casi 900 expedientes que figuraban en la resolución provisional, se han rechazado 330. Rechazos que responden en la mayoría de los casos a la inoperancia de los responsables técnicos de esta partida, puesto que ASAJA ha detectado numerosas faltas e irregularidades, como la forma irregular de elaborar las actas de no inicio, la supuesta falta de documentación que no es tal, puesto que en muchos casos esta documentación se encuentra completamente subida a la aplicación y con acuse de registro; o la denegación de actuaciones por no tener la autorización correspondiente para ejecutarla, cuando las bases reguladoras especifican que se subvencionarán las actuaciones si en el trámite de audiencia se acredita al menos la solicitud de los permisos, autorizaciones y licencias.

Por todo ello, ASAJA-Andalucía insta a la consejera, Carmen Crespo, a que arregle de oficio todos estos errores, fruto de la incompetencia de la propia administración, y si no, a que revoque las resoluciones, las examine de nuevo con el preceptivo tramite de subsanación, y publique una nueva resolución.

LA JUNTA REPROCHA A ASAJA SUS CRÍTICAS POR LAS AYUDAS FORESTALES Y DESTACA QUE HA DUPLICADO LOS FONDOS HASTA ALCANZAR LOS 63,3M€

Por su parte, la Junta de Andalucía ha reprochado a Asaja Andalucía sus críticas por las ayudas forestales, cuya resolución definitiva fue publicada el pasado 23 de abril, y ha subrayado el esfuerzo realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para sacar adelante una subvenciones que no se convocaban desde el año 2012 y que, finalmente, se han resuelto con el reparto de 63,3 millones de euros, el doble de lo liberado por el anterior Gobierno andaluz.

El secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Francisco Gutiérrez, se ha mostrado muy sorprendido por las «injustas» declaraciones realizadas por la organización agraria. A su juicio, Asaja no ha valorado el trabajo desarrollado por la consejería «para revertir la caótica situación heredada del Gobierno anterior» y convocar unas ayudas «después de siete años olvidadas en un cajón de la Junta».

En este sentido, Gutiérrez ha remarcado que «no solo el actual Gobierno ha sacado adelante una convocatoria más simplificada y asequible» para los propietarios forestales, sino que además ha logrado pasar de los 33 millones de la convocatoria anterior a los 63,3 millones de euros de la actual. «Esto ha permitido que se hayan beneficiado un total de 554 solicitantes repartidos por toda la geografía andaluza», ha detallado.

A su juicio, Asaja debería comprender mejor que nadie la situación heredada, «con una pésima gestión estos fondos», y «la celeridad con la que hemos actuado para no perder ni un euro y poner en circulación 63,3 millones de euros», cantidad que «en breve se verá incrementada con una nueva convocatoria de ayudas forestales».