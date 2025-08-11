La respuesta de la CH Guadiana a las protestas de los regantes: una campaña de publicidad que ‘recuerda’ que se roba 1.200 millones de litros de agua

Menos de una semana después de que los regantes de Ciudad Real salieran a la calle para denunciar la “persecución” al sector agrario por el uso del agua de las masas de agua subterráneas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha dado una respuesta a este conflicto: pponer en marcha una campaña para promover el uso responsable del agua en la zona del Alto Guadiana, donde calcula que «se han extraído ilegalmente más de 1.200 millones de litros de aguas subterráneas».

La compaña ‘No es solo una trampa. Es un delito’, tiene como finalidad concienciar sobre la necesidad de hacer un uso responsable del agua y alertar sobre la manipulación de contadores volumétricos en captaciones de aguas subterráneas, «una práctica ilegal que se ha convertido en una conducta habitual en el territorio del Alto Guadiana», indica la CHG en las redes sociales.

Para la Confederación, «se trata de una manipulación destinada a eludir el control administrativo y multiplicar por cuatro o cinco veces el volumen de extracción autorizado de aguas subterráneas», con la que la CHG calcula que se han extraído de forma ilegal más de 1.200 millones de litros en la zona del Alto Guadiana.

Según la Confederación del Guadiana, la cantidad extraída ilegalmente equivale a un consumo miles de veces superior al de un hogar medio, estimado en poco más de 500 litros diarios, al tiempo que recuerda que estos acuíferos se encuentran al límite de su capacidad.

Asimismo. señala que se han detectado casos en Campo de Criptana, Daimiel, Alcázar de San Juan o Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, en Corral de Almaguer (Toledo), en Villarrobledo (Albacete) y en Las Pedroñeras (Cuenca), entre otros municipios.

DISUADIR, CONCIENCIAR Y RECONOCER EL USO RESPONSABLE

La campaña, que se difundirá principalmente en radio y también en prensa gráfica local y regional, se dirige tanto a regantes como al conjunto de la población, «con el fin de disuadir a quienes incurren en prácticas fraudulentas e implicar a la ciudadanía en la defensa de un recurso esencial, recordando que el uso indebido del agua afecta a toda la sociedad y a las generaciones futuras».

Y también se plantea reconocer públicamente a las explotaciones agrícolas que hacen un uso responsable y sostenible del recurso, contribuyendo al bienestar presente y futuro.

La Confederación del Guadiana subraya, además, que su servicio de vigilancia opera de forma continua y en coordinación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para controlar las extracciones, detectar y sancionar las manipulaciones y garantizar una gestión eficiente del agua.

Además, recuerda que viene advirtiendo desde hace años que el 85 por ciento de las masas de aguas subterráneas del Alto Guadiana se encuentra en mal estado global, una proporción mucho mayor que la media nacional, que se sitúa en el 44 por ciento.