La resina, un recurso olvidado que puede proporcionar una rentabilidad igual o superior a la de la madera en determinadas condiciones

Aunque los bosques proporcionan muchos beneficios, los relacionados con materias primas, como la madera, han sido siempre los más valorados. Sin embargo, hay otros productos forestales, como la resina, que en zonas de España han tenido una larga tradición pero que suelen considerarse menos importantes cuando puede proporcionar una rentabilidad igual o superior a la de la madera en determinadas condiciones.

En concreto, un nuevo estudio realizado en plantaciones de pino de España y Brasil ha analizado tres servicios ecosistémicos que ofrecen estos bosques: la madera, la resina y la captura de carbono. Como resultado del trabajo, los investigadores han creado un modelo para ver cómo combinar de manera óptima la producción de estos tres elementos y determinar cuál sería la mejor edad para cortar los árboles si se quiere obtener la máxima rentabilidad. El equipo de trabajo ha estado formado por investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidade de São Paulo, Brasil (USP).

Dentro de la amplia variedad de servicios ecosistémicos que ofrecen a la sociedad los sistemas forestales, los de provisión (aquellos referidos a distintos bienes y materias primas) han sido tradicionalmente los más demandados. Dentro de ellos se encuentran los productos forestales no madereros que, en muchas ocasiones han recibido menos atención que la obtención de madera. Uno de ellos, de gran tradición en algunas zonas de España, es la producción de resina, un producto que habitualmente se consideraba un servicio ecosistémico complementario o subordinado al de la madera.

En un reciente trabajo se ha elaborado un modelo que permite integrar la producción de resina, madera y carbono, y determinar cuál es el turno económicamente óptimo atendiendo a la forma habitual de realizar la resinación y la rentabilidad asociada. En concreto, se ha partido de la hipótesis de que el carbono se puede comercializar en mercados voluntarios e inicialmente se asume que la extracción de resina se realiza solo durante los tres años previos a la corta final. Además, se ha analizado si existen condiciones donde la producción de resina no debería ser considerada como una producción complementaria o subordinada a la de la madera.

«LA PRODUCCIÓN DE RESINA CONTRIBUYE AL AUMENTO DE RENTAS QUE PUEDE RECIBIR EL PROPIETARIO, REENFOCANDO LA VISIÓN TRADICIONAL QUE LA CONSIDERABA UN PRODUCTO SECUNDARIO”

La novedad de este trabajo, además de incorporar en el análisis tres servicios ecosistémicos diferentes, radica en que se han elegido dos casos de estudios distintos. Uno ha sido una masa de pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) en España, procedente de repoblación, con una gestión diferente a la que tradicionalmente se ha realizado en otras zonas del interior del país; y otro serían plantaciones de Pinus elliottii Engelm. en Brasil, especie con crecimiento más rápido y tradicionalmente con una gestión más intensiva. La hipótesis principal es que la inclusión simultánea de los servicios ecosistémicos de madera, resina y carbono puede alterar tanto la rentabilidad como la edad óptima a la que se deben cortar estas plantaciones.

Los resultados indican que la incorporación de los servicios de resina y carbono junto con la madera no cambia sustancialmente la edad óptima de corta en las plantaciones analizadas, válidas tanto para Brasil como para España. Sin embargo, la rentabilidad económica de las plantaciones mejora notablemente una vez que estos dos servicios adicionales son considerados. «En particular, la producción de resina contribuye significativamente al aumento de rentas que puede recibir el propietario, reenfocando la visión tradicional que la consideraba un producto secundario o complementario a la madera», señala Luis Díaz Balteiro, del grupo Economía y Sostenibilidad del Medio Natural (ECSEN) de la UPM. «De hecho, se observa que en algunos escenarios la producción de resina tiene un valor económico comparable al de la madera, lo cual sugiere que su gestión debería ser tomada en cuenta con mayor prioridad», concluye.

El estudio también señala que aún faltan datos más detallados sobre cuánta resina producen los árboles según su edad o el tipo de manejo, por lo que se necesitarán modelos en el futuro que estimen estos servicios ecosistémicos con más precisión para lograr una planificación forestal óptima.

Delgado-Rodriguez, M., Rodríguez-Soalleiro, R., Nobre S.R., Estraviz Rodriguez L.C. and Díaz-Balteiro, L. Resin: not only a secondary forest product. European Journal of Forest Research 144, 1161–1169 (2025). https://doi.org/10.1007/s10342-025-01800-6.