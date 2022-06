La recuperación del mercado del aceite de oliva y la apuesta por la calidad impulsan el volumen de negocio de las cooperativas

Las Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén crecieron durante el año 2021 en volumen de negocio gracias a la recuperación del mercado del aceite. Facturaron 1.250 millones de euros, una cifra un 20% superior a la del año anterior. El buen ritmo de comercialización del aceite de oliva, sumado a la estabilidad de los precios y a la apuesta por la calidad fueron las claves para este impulso.

Los datos de las cooperativas jienenses se han presentado este martes 21 en el marco de la Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, celebrada en el Museo Terra-Oleum de Geolit y a la que han asistido representantes de sus 160 cooperativas federadas, así como de empresas del sector. También ha contado con la participación de la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Soledad Aranda.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de la provincia, Higinio Castellano, ha mostrado su orgullo por el hecho de que el trabajo de las cooperativas en su apuesta por la calidad, la competitividad y la sostenibilidad haya supuesto también un importante acicate para este incremento de la facturación de las empresas cooperativas de Jaén. Además, y en referencia a la comercialización y al fomento de un sistema productivo sostenible tanto en lo medioambiental como en lo económico, ha destacado el esfuerzo continuo de la federación para dimensionar el modelo cooperativo a través de las fusiones, como la de la cooperativa La Consolación, de Torredonjimeno, y Oleocampo, de Torredelcampo, gestionada directamente por la federación.

Higinio Castellano ha hecho hincapié en que, una vez normalizada la pandemia y superadas las trabas que esta supuso para el sector, los cooperativistas de Jaén, pese a la recuperación del mercado del aceite, han debido de hacer frente a otras situaciones que pusieron en riesgo su rentabilidad, como la importante subida de los costes de producción (principalmente por el incremento de los combustibles, la luz o los productos fitosanitarios), la sequía de 2021 o las amenazas que suponen normativas como la Ley de la Cadena Alimentaria o el Plan Estratégico de la PAC.

En referencia a este último, el presidente ha mostrado su inquietud con que sean ya 700.000 las hectáreas de olivar (muchas de ellas de Jaén) las que se estima que perderán con la nueva Política Agraria Común, así como el hecho de que las ayudas planteadas para el olivar tradicional, las llamadas “Ayudas al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental”, contemplen únicamente al olivar de secano y, entre ellos, al de menos de 80 árboles por hectárea en caso de que la pendiente sea menor al 25%, situación inexistente en la provincia. Además, ha recordado que, tal y como se plantean las cuantías de dichas ayudas, no lograrán su cometido, que no es otro que fijar la producción y, con ella, a la población, en aquellos territorios con olivares de difícil mecanización que no pueden competir en costes con otros modelos de producción.

El máximo representante de las cooperativas jienenses ha recordado las exitosas movilizaciones realizadas en este sentido durante el año 2021, consistentes en la concentración de vehículos en los 97 municipios de Jaén, una protesta atípica por la imposibilidad de manifestarse de forma masiva debido a los altos índices de Covid que, sin embargo, generó una importante expectación y atención mediática.

La sequía y las olas de calor tempranas que han acontecido recientemente son para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén un dificultad que se añade a las amenazas que sufre el sector y que se traducirá en una importante reducción de la cosecha para el próximo año, máxime en un periodo de crucial importancia para el desarrollo del fruto del olivar como ha sido la primavera y será el verano.

El balance de las actividades realizadas por la federación durante 2021 ha corrido a cargo del gerente de la misma, Antonio Guzmán. En concreto, ha puesto de relieve el peso de los expedientes PAC tramitados durante la pasada campaña: el 25,35% de la provincia, con cerca de 21.000 solicitudes gestionadas. También ha destacado el importante número de consultas y servicios de asesoramiento prestados a las cooperativas federadas y a sus socios y socias. La puesta en valor de los aceites cooperativos gracias a la campaña emprendida en por 2020 la federación, así como la participación en Expoliva 2021, fueron otros de los hitos del año.

Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, ha indicado Antonio Guzmán, continuó con su labor de interlocución con las administraciones, así como con el tejido socioeconómico de la provincia, y mantuvo el ritmo de formación que lo caracteriza. Algunos ejemplos fueron las ‘Jornadas técnicas de compostaje’ o las conferencias magistrales impartidas por el extorero Eduardo Dávila Miura y por el doctor José Juan Gaforio. La federación impulsó también el relevo generacional gracias al Grupo de Trabajo de Jóvenes andaluz, que cuenta con representante jienense, y fue muy activa en políticas de Igualdad, a través del departamento del mismo nombre o mediante las actividades de la asociación AMCAE-Andalucía. Participó en la firma del convenio del aceite o en el Foro de Inmigración, así como en las acciones preparatorias de la campaña de recogida de aceituna impulsadas por las administraciones. En la sección de convenios, destacaron los firmados con Caja Rural de Jaén, CaixaBank, Fundación Banco de Alimentos y Repsol.

HOMENAJE A LAS COOPERATIVAS



Durante la celebración de su Asamblea General, además de destacar la recuperación del mercado del aceite, Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha homenajeado a las cooperativas que destacaron a lo largo de 2021 por su buen hacer. Así, ha dotado de su insignia de oro a la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia (Jódar), a la Cooperativa San Felipe Apóstol (Baeza), a la Cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación (Peal de Becerro) y a la Cooperativa Bedmarense (Bedmar) por su apuesta en la calidad del aceite de oliva; a la Cooperativa San Sebastián (La Guardia), que ha celebrado su 50 aniversario; a la Cooperativa La Unión de Úbeda, que cumple 90 años de existencia, y a la Cooperativa San Francisco (Albanchez de Mágina), cuyo centenario se conmemora este año.

Recibió también la insignia de oro la Cooperativa San Isidro (Huelma) por su compromiso por la igualdad.