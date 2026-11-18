Aunque todos insisten en defender una futura PAC sin recortes, parece que poco a poco la realidad empieza a imponerse en el debate. La coalición AgriRegions, una alianza que agrupa a regiones con un fuerte peso agrícola dentro de la Unión Europea, urgió este martes a que la Política Agrícola Común conserve en el periodo presupuestario 2028-2034 al menos la misma financiación que en el actual.

Así lo exigieron las regiones que participaron en una reunión conjunta con miembros del Parlamento Europeo y del Comité Europeo de las Regiones, indicaron en un comunicado. En la cita participaron Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, entre otras regiones.

Con el foco puesto en las negociaciones sobre el próximo marco presupuestario plurianual, y en particular en la cumbre europea del 26 y 27 de noviembre donde se discutirá ese asunto, representantes regionales dieron la voz de alarma ante los recortes previstos.

«Las regiones piden mantener, como mínimo, el nivel actual de la PAC, algo que no está garantizado tal como están las negociaciones. Una agricultura de alta calidad es uno de los rasgos distintivos de la calidad de vida europea y una garantía de la autonomía estratégica de la UE. No podemos permitirnos perderla», indica el mismo comunicado.

La coalición AgriRegions subrayó la importancia estratégica de mantener una PAC fuerte, común y con financiación adecuada, «capaz de garantizar la seguridad alimentaria, apoyar el desarrollo rural y reforzar la resiliencia y la competitividad de la agricultura europea».

Uno de los riesgos de los que advirtió es la posibilidad de que los fondos dejen de estar blindados y queden a discreción de los Estados miembros, sin garantía de que se destinen a la agricultura.

En cuanto a la financiación de la próxima PAC, insistieron en que, como mínimo, alcance el nivel actual y que mantenga un objetivo rural específico con fondos propios y protegidos.

Otras demandas fueron una mayor flexibilidad y plazos de ejecución más realistas para los proyectos de inversión de la PAC y que no haya cofinanciación nacional para las medidas que ahora financia la UE.

Por último, exigieron que la UE siga pagando las intervenciones sectoriales y otros programas como el Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) o los de promoción de alimentos sanos en las escuelas con el fin de evitar una aplicación desigual.

También abogaron por un papel regional más fuerte en la gobernanza de la PAC, garantizando que las regiones participen plenamente en la programación, la gestión y la toma de decisiones, además de capítulos regionales obligatorios en los planes nacionales

Y pidieron que la agricultura sea incluida dentro del futuro Fondo Europeo de Competitividad para apoyar la innovación y la digitalización.