La propuesta del Pacto de Estado Climático mira al campo: apoyar al mundo rural e incentivar la ganadería extensiva y el pastoreo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un Pacto de Estado climático involucrando a la sociedad civil, empresarios y trabajadores, y logrando un acuerdo entre las fuerzas políticas y todas las administraciones competentes: el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las diputaciones, consells y cabildos, y los ayuntamientos.

Entre los objetivos de este Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, contar con cuerpos de bomberos, brigadistas y agentes forestales estables, «reconocer y potenciar el papel esencial que el mundo rural desempeña en la protección del medioambiente y en la lucha contra los eventos climáticos extremos» y fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo dirigido, y el riego eficiente. Asimismo, plantea la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la «coordinación entre las distintas administraciones y garantizar «el buen funcionamiento del sistema».

Asimismo, ha destacado que «si queremos que los próximos veranos no traigan nuevas desgracias y que los próximos otoños no nos golpeen con nuevas inundaciones, tenemos que actuar ya, y tenemos que hacerlo juntos, unidos. De forma colectiva, coordinada, cooperando, de forma sostenida en el tiempo, y como una política de Estado».

Por eso, plantea crear fondos con recursos permanentes, dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos, que sirvan para acelerar la reconstrucción y recuperación de los municipios y paisajes golpeados por los eventos climáticos extremos, y para prevenir esta clase de tragedias mediante la financiación de trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción a nivel municipal.

«LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOLO SERÁ POSIBLE DE LA MANO DE AGRICULTORES, GANADEROS Y SILVICULTORES»

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que «la lucha contra los efectos del cambio climático solo será posible de la mano de agricultores, ganaderos y silvicultores», que conforman un sector que es a la vez «vulnerable, pero estratégico».