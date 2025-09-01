La propuesta del Pacto de Estado Climático mira al campo: apoyar al mundo rural e incentivar la ganadería extensiva y el pastoreo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un Pacto de Estado climático involucrando a la sociedad civil, empresarios y trabajadores, y logrando un acuerdo entre las fuerzas políticas y todas las administraciones competentes: el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las diputaciones, consells y cabildos, y los ayuntamientos.
Entre los objetivos de este Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, contar con cuerpos de bomberos, brigadistas y agentes forestales estables, «reconocer y potenciar el papel esencial que el mundo rural desempeña en la protección del medioambiente y en la lucha contra los eventos climáticos extremos» y fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo dirigido, y el riego eficiente. Asimismo, plantea la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la «coordinación entre las distintas administraciones y garantizar «el buen funcionamiento del sistema».
Asimismo, ha destacado que «si queremos que los próximos veranos no traigan nuevas desgracias y que los próximos otoños no nos golpeen con nuevas inundaciones, tenemos que actuar ya, y tenemos que hacerlo juntos, unidos. De forma colectiva, coordinada, cooperando, de forma sostenida en el tiempo, y como una política de Estado».
Por eso, plantea crear fondos con recursos permanentes, dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos, que sirvan para acelerar la reconstrucción y recuperación de los municipios y paisajes golpeados por los eventos climáticos extremos, y para prevenir esta clase de tragedias mediante la financiación de trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción a nivel municipal.
«LA LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOLO SERÁ POSIBLE DE LA MANO DE AGRICULTORES, GANADEROS Y SILVICULTORES»
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que «la lucha contra los efectos del cambio climático solo será posible de la mano de agricultores, ganaderos y silvicultores», que conforman un sector que es a la vez «vulnerable, pero estratégico».
Planas ha hecho esta afirmación durante su intervenciónen el acto `por un Pacto de Estado climático, en el que han participado otros ministros y que ha sido clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Respecto a ese pacto de Estado Climático que promueve el Gobierno, Planas ha afirmado que es necesario para «proteger la vida en el medio rural y garantizar el futuro de todos» los españoles.
«La agricultura y la ganadería son esenciales para mantener vivos nuestros pueblos, generar empleo y cuidar el territorio. Protegerlos es proteger la vida en el medio rural y garantizar nuestro futuro, el de todos, el de las zonas rurales, pero también de las urbanas y del conjunto de España», ha señalado.
Ha sido contundente al afirmar que la «transición ecológica» es necesaria, pese a que «algunos se obstinan en verla como una realidad contraria de los profesionales del campo», porque es fundamental no poner en riesgo la «seguridad alimentaria» y la «estabilidad de los mercados».
Respecto a los incendios de este verano, ha defendido una buena explotación de los montes forestales «para ser menos vulnerables» y ha ensalzado el papel de la «ganadería extensiva» para el «control de la biomasa», así como par «proveer de otros servicios ambientales al medio rural».
Planas ha recordado que la aplicación de la actual PAC en España «dedica el 43 % de los fondos europeos de forma directa e indirecta a los objetivos medioambientales y climáticos».
Como ejemplo, ha puesto la figura de los eco-regímenes de las ayudas de la actual PAC, «que incentivan el mantenimiento de cubiertas vegetales que contribuyen a fijar carbono y reducir la pérdida de suelo».
También ha hecho referencia a los 350 millones de euros de fondos para ayudas asociadas a la ganadería extensiva que se reparten cada año y a los incentivos para inversiones en agricultura de precisión que su departamento coordina y que persiguen un menor empleo de fertilizantes y fitosanitarios en la producción agrícola.