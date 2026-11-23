La producción mundial de aceite de oliva alcanzará aproximadamente 3,74 millones de toneladas en la campaña 2026/27, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a 2025/26, según las últimas estimaciones presentadas por el Consejo Oleícola Internacional (COI). Dichas estimaciones se elaboran en base a las contribuciones aportadas por los países miembros de la Organización en la reunión de estadísticos que tiene lugar en noviembre de cada año.

Las previsiones dibujan un escenario marcado por una recuperación de la producción, un consumo mundial que se mantiene estable y una recomposición significativa de las existencias globales. Además, se espera una contracción de los intercambios internacionales, tanto de las importaciones como de las exportaciones.

“Las últimas estimaciones para la campaña 2026/27 apuntan a una cosecha más amplia, una demanda global estable y una recuperación significativa de las existencias mundiales. Prevemos que la producción alcance los 3,74 millones de toneladas, un 6,4 % más que en 2025/26, con la Unión Europea al frente de esta recuperación. Al mismo tiempo, el consumo se mantiene en niveles elevados, mientras el comercio internacional se modera”, ha señalado Abderraouf Laajimi, director ejecutivo adjunto del COI encargado de los asuntos operativos.

LA UNIÓN EUROPEA LIDERA LA PRODUCCIÓN

La Unión Europea será el principal motor del aumento de la oferta y representará alrededor del 63,9 % de la producción mundial de aceite de oliva en 2026/27, cerca de 2,4 millones de toneladas.

España mantiene con claridad su posición como primer productor mundial, con una cosecha estimada en 1,60 millones de toneladas. Le siguen Turquía, Túnez, Grecia e Italia entre los principales países productores.

La recuperación prevista confirma, al mismo tiempo, una de las características estructurales del mercado oleícola internacional: la producción continúa registrando fluctuaciones importantes de una campaña a otra, condicionando el equilibrio entre oferta, demanda y existencias.

Por su parte, el consumo mundial de aceite de oliva se situará en torno a 3,42 millones de toneladas en la campaña 2026/27, un 0,8 % más que en la campaña anterior.

La evolución, sin embargo, será diferente según los mercados. En la Unión Europea se espera un crecimiento del consumo del 6,6 %, mientras que en el resto de los países miembros del COI el incremento previsto es del 3,6 %. En los países no miembros de la Organización, por el contrario, el consumo disminuiría un 8,3 %.

España e Italia continuarán siendo los mayores mercados consumidores de la Unión Europea. Las previsiones sitúan el consumo español en 510.000 toneladas y el italiano en 497.100 toneladas. Esta evolución refleja un mercado mundial con comportamientos diferenciados por regiones, pero en el que la demanda agregada permanece en niveles elevados.

EEUU CONCENTRA MÁS DE UN TERCIO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

Las importaciones mundiales de aceite de oliva se estiman en 1.152.000 toneladas para la campaña 2026/27, un 10,5 % menos que en 2025/26. Estados Unidos continuará siendo, con diferencia, el mayor mercado importador del mundo, con unas compras previstas de 406.400 toneladas.

Esta cifra equivale aproximadamente al 35,3 % de todas las importaciones mundiales. Brasil, Canadá, Japón, China y Australia se mantienen también entre los principales destinos internacionales del aceite de oliva.

Por su parte, las importaciones de la Unión Europea procedentes de terceros países se situarán en unas 188.800 toneladas. España e Italia concentrarán conjuntamente alrededor del 92 % de ese volumen, reflejo de su peso tanto en la producción como en la transformación y comercialización internacional del aceite de oliva.

LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DESCIENDEN UN 11,4%

Las exportaciones mundiales se situarán aproximadamente en 1.194.000 toneladas en 2026/27, lo que supone un descenso del 11,4 % respecto a la campaña anterior. La reducción responde principalmente a una previsión de menores exportaciones desde varios orígenes, especialmente Túnez y la Unión Europea, que se verá parcialmente compensada por el aumento previsto de las ventas de Turquía y de otros países exportadores.

Dentro de la Unión Europea, España e Italia mantienen una posición central en los flujos comerciales internacionales: ambos países representan conjuntamente alrededor del 85,8 % de las exportaciones comunitarias destinadas a mercados extracomunitarios.

El COI realiza un seguimiento permanente de la producción, el consumo y los intercambios internacionales de aceite de oliva y aceitunas de mesa. Su plataforma estadística reúne series históricas desde la campaña 1990/91 y permite analizar la evolución de los principales indicadores por países y mercados.

Las estimaciones para 2026/27 confirman la dimensión global alcanzada por el aceite de oliva y la importancia de disponer de información armonizada y actualizada para comprender la evolución de un mercado en el que conviven grandes países productores y consumidores tradicionales con mercados importadores de creciente relevancia.