La producción mundial de aceite cae arrastrada por el descenso de España y Turquía mientras Túnez se presenta como el nuevo actor del futuro

El balance del Consejo Oleícola Internacional (COI) señala que la producción mundial de aceite de oliva se situará en 3,44 millones de toneladas en la presente campaña 2025/26, con una sensible bajada general en la producción mundial de 132.000 toneladas que encuentra en España (47.900 toneladas) y Turquía (215.000 toneladas) sus principales víctimas, que no se han visto compensada con la mejora prevista en Túnez y Marruecos.

La estimación del COI indica que Túnez aumentará su producción en 110.000 toneladas de un año para otro para alcanzar las 450.000 toneladas en la campaña 2025/2026. El crecimiento, superior al 32%, es todavía más significativo si se toma como referencia los datos del 2023/2024, cuando Túnez produjo 220.000 toneladas de aceite de oliva, menos de la mitad de lo que se prevé entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Este impulso de Túnez se cimenta en el importante desarrollo acometido en sus producciones, que cuentan con un olivar moderno y que, apoyado en un marco legal más permisivo que el de la UE, aspira a ganar todavía más valor como referente mundial del aceite de oliva. También Marruecos se recupera de las bajas cifras de 2024/25 y prevé un volumen de 160.000 toneladas.

Por su parte, la producción comunitaria se situará ligeramente por encima de los 2 millones de toneladas, frente a 2,11 millones en 2024/25. La cifra recogida para España es la que figura en el último balance del Ministerio de Agricultura, de 1,37 millones de toneladas, frente a 1,41 millones en la campaña pasada. También se esperan descensos en Grecia y Portugal mientras que Italia mejorará sus cifras y podría llegar a las 300.000 toneladas.