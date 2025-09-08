La producción ecológica española mira a Asia para buscar e intensificar nuevos mercados tras el alza de aranceles de Estados Unidos

Intereco, la asociación que agrupa a las autoridades públicas de control de agricultura ecológica, difundirá en los próximos días una guía de exportación, enfocada sobre todo a que la producción ecológica española mire a Asia para buscar e intensificar nuevos mercados tras el alza de aranceles de Estados Unidos aumentar sus envíos a Asia, donde ha puesto su foco tras la subida de aranceles de su principal mercado de exportación, Estados Unidos. Su presidenta, Regina Monsalve, en una entrevista con Efeagro, ha recordado que EE.UU. era «el principal mercado» de exportación del sector fuera de Europa, con un volumen de ventas anual cercano a los 50 millones de euros y el aceite de oliva, el vino y la almendra ecológicos a la cabeza. «EE.UU. tiene muy poca producción ecológica, no llega al 0,5 % de su superficie agraria útil, frente al 20 % de España, pero su mercado es el mayor consumidor mundial», ha destacado. Con la incertidumbre que ha supuesto estos meses los vaivenes en la negociación de los aranceles de EE.UU., la mirada del sector bio español, que exporta el 51% de lo que produce, se ha dirigido por tanto aún más al mercado de Extremo Oriente y, sobre todo, al asiático. En este, la Unión Europea y Japón han renovado, a partir del 1 de octubre y por otros cinco años, el acuerdo de equivalencia de certificación ecológica para el vino, «lo que beneficiará a las 3.500 bodegas que trabajan con producto ecológico en España». Intereco ha preparado «por primera vez» una «Guía de exportación ecológica» para la producción ecológica española que presentará a finales de este mes con información útil para adentrarse en los mercados de China, Japón, Corea del Sur, India, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

EL CAMPO VISTO COMO UN ECOSISTEMA

Regina Monsalve se estrenó en marzo como presidenta Intereco y, desde su puesto, está convencida de que esta forma de producir alimentos es la que «ve el campo como un ecosistema«.

«La producción ecológica españolatrabaja desde un plano mucho más holístico que la agricultura convencional, con la que no puede competir en precio y tiene un concepto más industrial del campo», ha apuntado.

En la entrevista, además la producción ecológica española, esta ingeniera agrícola, con una dilatada trayectoria profesional en el sector primario, ha hablado además de la DANA de hace un año, los incendios de este verano, la propuesta de Bruselas para la futura PAC y del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Sobre este último, Monsalve ha augurado que el pacto, «en agricultura ecológica, va a ser complicado«, ya que en Latinoamérica «hay mucho negocio con certificaciones parciales, como de agricultura regenerativa, sostenible o del carbono, que usan fertilizantes químicos y cuya producción no se puede comparar con la que se comercializa con el logo ecológico europeo de la Eurohoja«.

«La normativa comunitaria sobre producción ecológica es un ejemplo en el mundo que hay que mantener y defender; no podemos echar marcha atrás«, ha sentenciado a propósito de la propuesta de la Comisión Europea de la futura PAC, «la más política que hemos visto hasta ahora».

Respecto a los incendios de este verano, ha sido contundente al afirmar que «no todo es cambio climático», ya que se ha confirmado que bastantes son «provocados», a la vez que ha asegurado que «no hay mejor bombero que una parcela cultivada«, o la «ganadería extensiva» y que las masas forestales.

A su juicio, a día de hoy es «imprescindible» «apoyar más a la ganadería extensiva» y «actualizar la normativa de gestión forestal» para permitir que «el ganado pueda pastar por el monte» en toda España, ya que algunos «confunden la no gestión con la protección» de un espacio natural y «no escuchan a agricultores y ganaderos».

«Cuando un pueblo tiene gestión forestal, con limpieza y aprovechamiento de recursos como el corcho, la resina, las setas o la madera, el monte no se quema«, ha concluido.

Respecto a la DANA de hace casi un año, ha explicado que tras su paso solo se ha producido en la provincia de Valencia un 8,9 % de abandono de las tierras de agricultura ecológica afectadas, frente al 30 % de parcelas agrícolas convencionales, gracias a que la edad de los titulares de la primera categoría es muy inferior.