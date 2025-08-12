La producción de miel en España creció un 20% en la última campaña y superó las 33.000 toneladas, según los datos del Ministerio

La producción de miel en España en la campaña de 2024 alcanzó 33.134 toneladas, un 20% más que en 2023 y a un nivel similar al registrado en 2021, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este repunte se produce tras dos campañas consecutivas (2022 y 2023) con mínimos históricos de producción, provocados por los intensos periodos de sequía.

La producción de cera, por su parte, muestra una evolución más estable, aunque con un crecimiento del 15% respecto a la campaña anterior. En cuanto al número de explotaciones y al censo de colmenas, ambos han descendido ligeramente (-0,2% y -0,8%, respectivamente).

Destaca el elevado grado de profesionalización del sector: El 17% de las explotaciones apícolas en España son profesionales (más de 150 colmenas), un porcentaje muy superior a la media de la Unión Europea.

El consumo de miel en los hogares españoles creció de forma notable en 2024, hasta situarse en 880 gramos por persona, dato que supone un incremento del 35 % con respecto a 2023.

Este aumento del consumo ha contribuido a reducir el nivel de autoabastecimiento, que se sitúa en el 79,3 %. Por ello, se ha registrado un aumento de las importaciones de miel, tanto en volumen como en valor, mientras que las exportaciones han descendido. La Unión Europea se mantiene como el principal socio comercial de España.

En cuanto a los precios en origen, se mantienen en la línea de campañas anteriores: 3,37 euros por kilo para la miel multifloral y 3,99 euros por kilo para la mielada. El informe completo sobre la situación del sector apícola se encuentra disponible en este enlace.

Este informe se ha hecho público el mismo día en que COAG Castilla y León anunciaba que prepara para el inicio de otoño un plan de “acciones de protestas” contra el abandono que sufre el sector apícola por parte de las administraciones. Como ejes de su enfado, el nuevo Reglamento de la PAC, que no contempla las ayudas de apoyo que actualmente reciben los apicultores, o el rechazo frontal a la nueva propuesta de revisión del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Ucrania que aumenta la cuota de importación de miel sin aranceles desde este país de 6.000 a 35.000 toneladas anuales, agravando la asfixiante crisis de mercado que sufre el sector apícola profesional.