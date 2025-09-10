La producción de algodón prevista en esta campaña en Andalucía superará las 131.500 toneladas un 37,2% más que la pasada campaña

La Consejería andaluza de Agricultura prevé una producción de algodón en la campaña 2025/2026 de casi 131.500 toneladas, con un incremento del 37,2% del rendimiento respecto al anterior periodo, en el que hubo escasez de agua por la sequía y una gran incidencia de plagas al final del ciclo del cultivo.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la aprobación del aforo de producción de algodón en Andalucía de la campaña 2025-2026, que se inicia a mediados de septiembre, ha informado la Oficina de Comunicación de la Junta en un comunicado.

Pese a estos datos, cabe recordar que desde COAG Andalucía se viene alertando de que, pese a esa previsión de 131.500 toneladas, el descenso de superficie refleja la grave crisis que sufre el cultivo y advertían de que “si no se revierte esta tendencia, el futuro es poco halagüeño”.

La provincia de Sevilla es la que concentra la mayor parte, donde se prevé obtener 93.040 toneladas de algodón; en Cádiz la previsión es de 26.360 toneladas; en Córdoba de 5.518 toneladas; en Jaén de 6.448 toneladas; y en Huelva de 76 toneladas.

En términos de superficie, la mayor parte cultivada es de regadío, abarcando un total de 42.092 hectáreas, mientras que la superficie de secano alcanza las 4.675 hectáreas.

En cuanto a exportaciones, según los últimos datos hasta junio de 2025, se ha exportado un volumen de 32.717 toneladas de fibra de algodón por un valor de 50,39 millones, superando las de la campaña pasada.

El cultivo del algodón en Andalucía tiene una relevancia estratégica tanto en el plano económico como en el social y territorial, al tratarse del principal cultivo industrial de la comunidad y concentrar en el Valle del Guadalquivir (provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla) la práctica totalidad de la superficie nacional dedicada a esta fibra.

El algodón andaluz está cultivado en su mayoría bajo sistemas de producción integrada, por lo que constituye un referente de sostenibilidad y calidad, al tiempo que refuerza la competitividad del sector agrícola andaluz en los mercados internacionales, ha destacado la Junta.