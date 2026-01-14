La producción de aceite de oliva en Andalucía está muy lejos de la estimación inicial y solo en Córdoba se calcula casi un 30% menos que en 2024

En el conjunto de Andalucía, la producción de aceite de oliva acumulada se sitúa en 485.256 toneladas, muy lejos de la estimación inicial de 1.080.900 toneladas prevista por la Junta de Andalucía, lo que confirma que “la campaña está marcada por importantes desviaciones respecto a las previsiones”, según apunta el presidente de ASAJA Córdoba, Fernando Adell, quien advierte que la producción de aceite de oliva en Córdoba se sitúa muy por debajo de lo previsto por el fuerte retraso de la recolección.

En Córdoba avanza a un ritmo muy inferior al esperado en la presente campaña y es que, según los últimos datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a 31 de enero, Córdoba ha producido 120.558 toneladas de aceite, una cifra que supone casi un 30% menos que en la misma fecha de la campaña anterior, cuando ya se habían alcanzado 175.815 toneladas.

Fernando Adell informa de que “la evolución de la campaña confirma las dificultades que vienen arrastrándose desde el inicio del año agrícola”. A la falta de lluvias en septiembre y octubre, que ya marcó unos bajos rendimientos, se suman ahora dos factores clave que están ralentizando de forma muy significativa la recolección: las continuas lluvias durante el invierno y la escasez de mano de obra.

La organización agraria señala que el agricultor “mira al cielo para saber cuándo podrá continuar la recolección y mira al suelo para comprobar cuánta aceituna ha caído por efecto del viento”. Estas circunstancias están influyendo directamente en una revisión a la baja de la estimación de cosecha, ya que gran parte de la aceituna caída al suelo no podrá recogerse.

Con la falta de mano de obra disponible y el elevado coste que supone la recolección de aceituna del suelo, “esta práctica se ha vuelto económicamente inviable, por lo que una parte importante de esa aceituna se dará por perdida, reduciendo aún más la producción final de la campaña”, subraya ASAJA Córdoba.

La estimación inicial de La Junta de Andalucía para Córdoba se sitúa en 269.100 toneladas de aceite, lo que significaría que, a estas alturas de campaña, apenas se habría alcanzado el 44% de la producción prevista. Sin embargo, los sondeos realizados por ASAJA Córdoba indican que la campaña de recolección está más avanzada, lo que refuerza la idea de que no se alcanzarán los kilos de aceite estimados.

Con respecto a las salidas a nivel nacional, se cifran en 93.000 toneladas, a las que se sumarían unas importaciones de 32.000, con un total acumulado en los tres meses de campaña de 353.160 toneladas, manteniéndose el buen ritmo de meses anteriores.

ASAJA Córdoba insiste en “la necesidad de analizar con realismo la evolución de la campaña y tener en cuenta las dificultades reales del campo, que están condicionando de forma decisiva la producción final de aceite de oliva en esta campaña”.