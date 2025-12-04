La presidenta de ASAJA Mujer y ASAJA Toledo, Blanca Corroto es elegida miembro de la mesa del comité de mujeres del Copa-Cogeca

Blanca Corroto González, presidenta de ASAJA Mujeres y ASAJA Toledo, ha sido elegida este miércoles 3 de diciembre como miembro de la Mesa del Grupo de Trabajo del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca, consolidando la posición de ASAJA en los espacios clave de representación agraria en Bruselas.

Con 53 votos, Blanca Corroto se incorpora a este órgano, algo que supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por ASAJA Mujeres y una oportunidad para dar un nuevo impulso al papel de las mujeres en el sector agrario. En sus declaraciones, ha destacado «la necesidad de dar visibilidad a las mujeres en el sector primario», subrayando que desde ASAJA Mujeres se trabaja precisamente en esa línea, apostando por la presencia activa de las mujeres en todos los ámbitos del sector.

Blanca Corroto también ha destacado la importancia de la familia, que es uno de los pilares más fundamentales del modelo agrario europeo. Reconocer su papel y reforzar su importancia en los espacios de decisión, como hace ASAJA con esta elección, es clave para garantizar un medio rural vivo y con futuro.

La nueva Mesa del Comité de Mujeres del Copa-Cogeca estará presidida por Francesca Gironi (Coldiretti, Italia). Las vicepresidencias han sido asumidas por Viktoria Östlund (LRF, Suecia) y Teresa Roche (IFA, Irlanda). Hanna Chodkowska (KRIR, Polonia) ha sido elegida junto a Blanca Corroto como miembro de la Mesa.

Con esta elección, ASAJA refuerza su papel en la defensa de los intereses de las mujeres del campo español en el contexto europeo, apostando por una representación firme y activa en las decisiones que marcarán el futuro del sector.