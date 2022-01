La polémica de las macrogranjas se radicaliza: Atacan esta madrugada del domingo la sede de ASAJA en Sahagún con pintadas insultantes

La organización agraria ASAJA de León ha denunciado «la intolerancia y agresividad de organizaciones y grupos organizados que se oponen a la instalación de explotaciones ganaderas en general y a las que ellos llaman macrogranjas en particular». En medio de la polémica abierta por el ministro de Consumo Alberto Garzón sobre este tipo de explotaciones ganaderas, «a la que ASAJA ha respondido con el rigor y la contundencia oportuna», un grupo todavía no identificado ha cometido un acto vandálico en la madrugada de este domingo 16 pintando la fachada de la oficina comarcal de ASAJA en Sahagún con pintadas insultantes y textos alusivos a las “macrograjas”, donde se puede leer: “Asaja traidores, no macrogranjas” y “Vendidos al gran capital, no macrogranjas”.

Ante estos hechos, ASAJA espera «comunicados de repulsa y rechazo de todas las entidades que no compartan esta manera de actuar para hacer valer sus postulados».

Asimismo, señala en una nota de prensa que «aunque lo fácil es pensar que las pintadas insultantes tienen la autoría de la plataforma creada contra la instalación de dos granjas porcinas en El Burgo Ranero, municipio próximo a Sahagún, tendrán que ser las pesquisas de la Guardia Civil las que lo determinen una vez presentada la correspondiente denuncia. Al ser pintadas hechas con una plantilla, ASAJA piensa que se habrán repetido con textos similares en otras localizaciones y que será más fácil dar con los responsables y con sus instigadores».

Pese a este ataque, se insiste en que «ASAJA, como organización mayoritaria en la comarca de Sahagún y en toda la provincia de León, seguirá trabajando con total y absoluta independencia a favor del progreso de la agricultura y la ganadería, sin que nada ni nadie lo impida. Un progreso que pasa por el complimiento de las múltiples normas a las que está sujeto el sector y que ha de ir de la mano de un compromiso social y ético acorde con los tiempos que corren».