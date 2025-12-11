La población del medio rural en municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas en 2024

En 2024, los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas, según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada este jueves 11 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone el crecimiento de la población del medio rural por séptimo año consecutivo. Desde 2018, los pequeños municipios han aumentado su población en 163.027 personas.

Este incremento es debido fundamentalmente a la llegada de nuevos residentes a estos municipios. En 2024, el medio rural atrajo 68.814 habitantes, 10.405 más que el año anterior, como refieren los resultados de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia publicados también en esta jornada. Durante los últimos siete años los municipios con menor población han atraído a 447.667 habitantes, de los cuales alrededor del 40% proceden de otros municipios del país.

2018 marcó un punto de inflexión en la pérdida de población y la emigración registrada en los municipios rurales. En ese año, 6.832 municipios en España tenían menos de 5.000 habitantes y concentraban una población de 5.700.024 personas. La mayoría de ellos tenían un saldo vegetativo negativo, a lo que se añadía la salida de población, especialmente mujeres y jóvenes. Entre 2011 y 2017, todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Madrid, perdieron población en los pequeños municipios, con una reducción del 6,1%, 405.371 habitantes menos en 7 años.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL Sin embargo, las cifras actuales evidencian que, desde 2018, aunque su saldo vegetativo es negativo, los pueblos han atraído población nacional y extranjera, ha crecido el número de personas ocupadas, especialmente mujeres, y solo Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de los pequeños municipios.

El saldo migratorio positivo entre 2018 y 2024 no se concentra en unos pocos municipios, sino que se registra de manera generalizada. De los 6.832 términos con menos de 5.000 habitantes registrados en 2018, 5.398 (el 79%) actualmente tienen un saldo migratorio positivo, incluso en los municipios más pequeños, por debajo de los 100 habitantes, o más remotos.

La llegada de población al medio rural está vinculada al crecimiento demográfico del país y los saldos migratorios positivos son, en una buena parte, consecuencia de la llegada de población extranjera. No obstante, su peso en la población de los municipios con menos de 5.000 habitantes es reducido: un 10,2% de la población frente al 14,1% nacional. El 83% de los pequeños municipios tienen un porcentaje de población extranjera por debajo de la media nacional, y en el 43% representa menos del 5% de su población.

POLÍTICAS PARA AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO