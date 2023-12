La Plataforma por el Medio Rural acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de impedir a los parados el reciclaje formativo

La Plataforma por el Medio Rural de Castilla-La Mancha ha recibido multitud de quejas de personas desempleadas que pretenden realizar los cursos de formación para desempleados que ofrece la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «pero no pueden porque el Gobierno de Page se lo prohíbe por tener ya una titulación o por haber cursado un módulo troncal».

Como explican a modo de un ejemplo real, «una persona hizo hace 10 años un curso de Formación Profesional de peluquería, pero por circunstancias de la vida no ha trabajado en ese campo o bien no recibió la práctica adecuada. Ahora quiere reciclarse y volver a formarse en peluquería, especialmente porque ha evolucionado mucho, pero la Consejería de Economía convalida de forma obligatoria algunos módulos del curso que quiere realizar ahora por tener ya un ciclo de Formación Profesional. La consecuencia es que le prohíben asistir a los módulos convalidados de forma obligatoria lo que impide que pueda adquirir los nuevos conocimientos, sí puede conseguir el título, pero no puede conseguir los conocimientos ni la práctica lo que supone que no sirva para nada el curso».

Por otro lado, está el caso de los parados que quieren formarse en una determinada especialidad y han realizado ya un curso que contiene un módulo troncal o transversal. Cuando quieren realizar otro curso de la misma especialidad para ampliar más conocimientos no son seleccionados por haber realizado ya uno de los módulos del curso.

La plataforma recuerda que estos cursos son realizados por academias privadas que reciben una subvención por un máximo de 15 alumnos que finalicen el curso. «Lo que ocurre según nos transmiten los desempleados es que los alumnos con módulos convalidados o con un módulo troncal ya realizado no cuentan como alumnos a efectos de la subvención por lo que las academias privadas se ven obligadas a no seleccionarlos. Si por ejemplo en un curso de 15 alumnos, hubiese 5 alumnos con módulos convalidados o con módulos troncal, además de que no se les permite asistir a dichos módulos, la academia solo cobraría por 10 alumnos en vez de por 15 lo que hace que el curso sea inviable y las academias opten por descartar a este tipo de alumnos».

Las personas desempleadas han manifestado que «no es obligatoria la convalidación, pero el Gobierno de Page lo impone de forma obligatoria a pesar de no aparecer en ninguna ley afirmando que no van a pagar dos veces la formación».

Para este colectivo rural, los desempleados manifiestan que los conocimientos, la tecnología, las leyes evolucionan mucho y además en muchos casos la formación recibida en Formación Profesional fue más teórica que práctica por lo que quieren libertad para poder asistir a los cursos y poder formarse. «Page habla mucho de las zonas despobladas, pero luego impide a los desempleados formarse para poder trabajar o emprender en los pueblos».

Finalmente, la Plataforma por el Medio Rural de Castilla-La Mancha destaca que «resulta llamativo que Page anuncie a bombo y platillo multitud de cursos de formación para parados con una potente inversión y luego a la hora de la verdad impida a los parados el acceso a los cursos por el hecho de tener una titulación previa con los mismos contenidos que el curso al que quiera acceder o por haber realizado otro curso con un módulo troncal».

