La plaga de la xylella sigue muy viva: Piden prudencia ante la falta de un gran número de muestras pendientes de resultado

Con fecha 16 de noviembre de 2020, se ha publicado en el DOGV la Resolución de 10 de noviembre de 2020, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la cual se declara la decimotercera actualización de situación de la plaga de la Xylella Fastidiosa en la Comunidad Valenciana. En esta Resolución se declaran 428 positivos más, mayoritariamente en Prunus Dulcis (almendro), en 17 de los 59 municipios infectados. Tras leer dicha resolución y tras haber asistido a la reunión del día 16 de noviembre de 2020 con la consellera, Mireia Mollá, desde ASAJA Alicante «podemos afirmar que la información publicada no se corresponde con la realidad, ya que, según palabras del jefe de servicio de Sanidad Vegetal , Vicente Dalmau, el cual también participaba en dicha reunión, todavía no tienen los resultados de las 29.460 muestras tomadas hasta el 2 de octubre, tanto dentro de la Zona Demarcada, como fuera de ella y de todos los ámbitos (viveros, plantaciones, medio natural o jardines)».

Por ello, ASAJA Alicante pide prudencia y no comparte la opinión de la Consellera de Agricultura de que la plaga de la Xylella está controlada. «Como afirmó el propio jefe de servicio de Sanidad Vegetal, Vicente Dalmau, en la reunión de seguimiento de la Xylella el pasado lunes, la última actualización pública de positivos no contempla el 100% de las muestras recogidas para su análisis, solo una parte. De ahí, que desde ASAJA entendamos que no han disminuido los positivos y que esta actualización no se puede interpretar como un reflejo de la realidad de la plaga, puesto que la información en la que se basa es parcial y no sirve para aventurarse a sacar conclusiones de este tipo. Solo con los resultados en la mano de esas 30.000 muestras podremos tener una radiografía real de la situación», afirma Tere Alemany, técnico de ASAJA en la zona afectada por Xylella.

Asimismo, el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, denuncia que se esté trasladando a la opinión pública la sensación de que la Xylella en la provincia se está controlando y rechaza de facto las palabras que la consellera, Mireia Mollà, pronunció en su reunión con las asociaciones agrarias y se han difundido en varios medios de comunicación, en las que asegura que «los últimos datos disponibles revelan que las medidas que estamos adoptando apuntan en la buena dirección y están atenuando el ritmo de expansión de la plaga». Asimismo, Aniorte afirma que «es obvio que si arrancan el 100% de todas las especies infectadas en Alicante terminan con la plaga de la Xylella. Sin embargo, el error en la gestión y estrategia de la Conselleria, a diferencia de lo que han hecho en Italia o Baleares, es que no han tenido en cuenta que ha sido peor el remedio que la enfermedad. No ha habido medidas equilibradas, sino una estrategia violenta y fallida en la que se han dedicado a arrasar la zona radicalmente»

NUEVAS MEDIDAS

El pasado 17 de agosto de 2020, se publicó el Reglamento (UE) 2020/1201 de 14 de agosto de 2020, en el cual se deroga la Decisión (UE) 2015/789 sobre las medidas a tomar en la plaga de la Xylella Fastidiosa.

En este Reglamento se modifican y atenúan las medidas de erradicación aplicadas hasta la fecha. Los cambios más significativos son:

– El radio de la Zona Tampón baja de 5 km a 2,5 km.

– Reducción de la zona a erradicar alrededor del vegetal declarado positivo, pasando de 100 metros a 50 metros.

– Se erradicarán sólo los vegetales de las especies que hayan salido positivas en la Zona Demarcada, (en nuestro caso son 17 especies vegetales).

– Se permite la retirada de la leña, pero no para su comercialización, sólo para el uso del propietario de la parcela.

– Se permite la replantación en parcelas erradicadas con especies sensibles a Xylella si en los dos años anteriores no han tenido resultados positivos en la Zona Demarcada (por ejem. Olivo).

– Dejan de tener restricciones de movimiento el Citrus o Vitis.

Estos cambios en la UE han llevado a actualizar también la normativa a nivel autonómico, publicando en el DOGV del 11 de septiembre del 2020 la Resolución de 8 de septiembre de 2020 su adaptación al nuevo Reglamento Europeo, y dejando sin efecto las 12 actualizaciones anteriores en cuestión de positivos en Xylella Fastidiosa.

REPLANTACIÓN

Con respecto al tema de la replantación, se está trabajando en el borrador que la Conselleria ha hecho llegar a las OPAS para poder conseguir un plan de Replantación justo para todos los afectados. Por parte de ASAJA Alicante se presentarán las alegaciones que se crean oportunas para poderlo conseguir, tratando de evitar así que todo el norte de Alicante se vea abocado al abandono de los cultivos e, incluso, al despoblamiento de toda la zona.

Tras el fracaso de las ayudas indemnizatorias de la Orden 6/2018, las ayudas a la replantación se plantean como la última oportunidad para compensar a agricultores y familias afectadas y reducir el impacto que permita el desarrollo y recuperación agrícola y medioambiental en los pueblos de las cuatro comarcas alicantinas perjudicadas. «Es básico garantizar que las ayudas no establezcan ningún tipo de baremación y sean ayudas directas con importes suficientes que cubran los gastos de preparación de suelo, plantones y tareas de plantación de todos los afectados al 100%», destaca Aniorte.