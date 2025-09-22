La Pitayera, una innovadora explotación que demuestra que cultivar innovación sostenible es rentable y ejemplo de agricultura circular

Virginia Valenzuela es ingeniera agrícola y forestal, cofundadora de La Pitayera, una innovadora explotación en la Axarquía malagueña que está demostrando que la agricultura sostenible no solo es posible, sino también rentable, a la vez que se convierte en un ejemplo de agricultura circular.

Con una amplia experiencia profesional como ingeniera forestal en la comarca, Virginia adquirió un profundo conocimiento del terreno y sus recursos, lo cual le permitió identificar oportunidades en medio de los desafíos. Ante la creciente sequía en la Axarquía, transformó esta amenaza en una ventaja estratégica; apostando por el cultivo de la pitahaya, un fruto tropical que requiere un consumo hídrico mínimo, diseñó un sistema productivo optimizado gracias a la tecnología y la innovación.

La Pitayera es un ejemplo de agricultura circular que abarca desde la gestión del agua hasta la colaboración con otras personas productoras, con invernaderos que optimizan la luz y el agua utilizando la energía solar, la recogida de agua de lluvia y los fertilizantes ecológicos. Un modelo sostenible que Virginia compagina con su trabajo como Ingeniera Forestal, responsable de Parques de Málaga y asesorando a otras explotaciones agrícolas. Esta combinación de trayectoria profesional y apuesta empresarial demuestra la importancia de aprovechar el conocimiento y la experiencia para emprender con éxito.

Virginia ha desafiado los sesgos de género y las barreras inherentes a un sector tradicionalmente masculinizado. Su determinación y capacidad para transformar las dinámicas la han convertido en un referente, allanando el camino a otras mujeres rurales emprendedoras.

La Pitayera es el fruto de la innovación, el conocimiento especializado y una sólida red de apoyo,tanto empresarial como personal, pilares fundamentales para el éxito de este modelo agrícola. Es la historia inspiradora de una mujer que ha sabido convertir los desafíos en oportunidades, animando a otras mujeres a emprender y liderar en el sector agrícola.