La otra cara de los cambios: las organizaciones ambientales denuncian un retroceso sin precedentes en la PAC y su opacidad

Cinco organizaciones a nivel nacional del sector ambiental, de producción ecológica y de consumo, con representación en el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la PAC (Pepac), SEO/Birdlife, WWF España, Fundación Global Nature, SEAE y CECU, han solicitado que se convoque el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico y se cumpla con el reglamento establecido, de manera que se puedan debatir y explicar las recientes propuestas de flexibilización, a la vez que denuncian un retroceso sin precedentes en la PAC y su opacidad en el proceso de cambio.

Las organizaciones ven que la propuesta de modificación anunciada por el MAPA en marzo supone un retroceso sin precedentes con consecuencias tanto para el medio ambiente como para la rentabilidad del sector agrario. Esta propuesta incluye modificaciones en los requisitos básicos que los agricultores y ganaderos han de cumplir para recibir estas ayudas públicas, conocidos como condicionalidad reforzada y, concretamente, en las Buenas Condiciones Agrícolas y Ambientales (BCAM).

Se propone rebajar las exigencias de las BCAM 5 (que regula la labranza para proteger el suelo de la erosión), 6 (que fomenta la cobertura del suelo en periodos sensibles a la erosión y la desertificación), 7 (que incentiva la práctica de la rotación de cultivos para mejorar la calidad del suelo) y 9 (que protege los pastos permanentes en zonas de la Red Natura 2000); y también la derogación de la BCAM 8.1 (que promueve áreas para la biodiversidad en un porcentaje de la superficie de las explotaciones). Además, se proponen cambios en los eco-regímenes y una rebaja en las medidas de control del cumplimiento de la condicionalidad para recibir las ayudas, entre otros cambios.

Ante estos cambios, lamentan que pese «aunque no todo es blanco y negro, algunas de las modificaciones introducidas se consideran apropiadas, como los cambios introducidos en los eco-regímenes en superficies de pastos respecto a cargas ganaderas o el incremento en la asignación financiera a medidas agroambientales de apoyo en la agricultura ecológica. Sin embargo, ¿no sería más lógico debatirlo? ¿dónde está la transparencia de estos procesos, que los propios reglamentos del Ministerio establecen?»

Por estas razones, las entidades firmantes consideran la necesidad de recibir explicaciones sobre la propuesta y asimismo debatir sobre sus implicaciones en relación con el Plan Estratégico nacional, ya que se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos que vertebran el mismo. En la misiva, exponen su grave preocupación ante las soluciones propuestas por el MAPA con motivo de las protestas del sector agrario, que lejos de abordar los problemas reales del campo, podrían llegar a agravarlos más aún si se debilitan los escasos avances en materia ambiental que incorpora la actual PAC. «Desde nuestras organizaciones, consideramos que cualquier retroceso ambiental, no hace sino agravar la situación que estamos viviendo, puesto que no entendemos una agricultura y ganadería que no cuide de los recursos de los que depende, como son el suelo, el agua o la biodiversidad», dice un extracto de la carta.

Para ello solicitan la inclusión de los siguientes temas en el orden del día de la reunión: