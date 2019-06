La Organización Mundial de Sostenibilidad (WSO), el estándar de certificación preeminente para productos y servicios que respetan y protegen el medio ambiente, ha anunciado este jueves 27 el inicio de una campaña de divulgación en España. La WSO gestiona Friend of the Sea (FOS) y Friend of the Earth (FOE), que certifican productos del mar y productos agrícolas, respectivamente, para prácticas sostenibles.

Después de aprobar una auditoría estricta, las empresas españolas que cumplan con los criterios de certificación, pueden mostrar la etiqueta ecológica FOE o FOS en sus productos. Más de 900 empresas en 70 países tienen productos certificados por FOS o FOE.

“Estamos realmente en un punto de inflexión, en todo el mundo, en cuanto a la conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad, ya que afecta a los alimentos que consumen”, dijo Paolo Bray, director de Friend of the Sea.

“Hay un interés sincero entre los consumidores, que están mostrando, con sus gastos, que recompensarán a las marcas que tomar un papel activo con el medio ambiente”. Ahora, los productores de alimentos en España pueden aprovechar esta oportunidad de crecimiento que también beneficia al planeta que todos compartimos”.

Para lograr la certificación, un producto debe cumplir con estándares claros al aprobar una auditoría de terceros independiente y rigurosa

El desafío, según Bray, es uno de credibilidad de la marca. “Dejando de lado la conciencia, las personas pueden ser escépticas acerca de la inflación de los reclamos de sostenibilidad y el lavado verde. “La Organización Mundial de Sostenibilidad ahora proporciona una manera para que los consumidores detecten inmediatamente y puedan elegir productos y servicios que respeten el medio ambiente marino o el hábitat terrestre”.

La Organización Mundial de Sostenibilidad ofrece una certificación de sostenibilidad acreditada a nivel nacional para asegurar a los consumidores que un producto determinado se verifica de acuerdo con los estrictos requisitos de sostenibilidad.

“Ofrecemos una forma creíble y eficaz para que los agricultores, las empresas alimentarias y los productores de productos del mar demuestren su compromiso con las prácticas de gestión sostenible”, agregó Bray.

Para lograr la certificación FOS o FOE, un producto debe cumplir con estándares claros al aprobar una auditoría de terceros independiente y rigurosa. El proceso de auditoría implica la consulta con las partes interesadas, una auditoría in situ y recertificaciones anuales continuas. La empresa debe demostrar un compromiso con la preservación y protección del ecosistema.

Esto incluye las prácticas de cría y manejo de pesquerías. Los productos químicos utilizados en el proceso de producción deben cumplir con los criterios de sostenibilidad. El auditor también evalúa el uso de la energía, la gestión de residuos, el cumplimiento normativo, la cadena de custodia y la responsabilidad social corporativa.

Las certificaciones FOS y FOE también pueden otorgarse para otros productos y servicios que podrían tener un impacto potencial en el hábitat marino y el medio ambiente. Los ejemplos incluyen cremas UV, así como cosméticos y productos nutricionales con aceite de pescado Omega-3. Las líneas de cruceros, restaurantes y acuarios también son elegibles para la certificación.

La Organización Mundial de Sostenibilidad ha apoyado y desarrollado proyectos y campañas de conservación para proteger especies en peligro de extinción, como esturión, albatros, delfines, ballenas, tiburones, arrecifes de coral, caracoles y mariposas. “Las empresas y los consumidores que confían en las certificaciones FOS y FOE pueden así apoyar la conservación al elegir productos certificados.