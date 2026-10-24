La OMS ve poco probable la extensión del virus shamonda en humanos mientras desde el sector agrario se insiste en pedir cautela

«Se trata de un caso humano y, por el momento, es poco probable que dé lugar a una propagación más amplia», indicó en rueda de prensa el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Agregó que la transmisión del virus que como éste se transmiten por jejenes (pequeños insectos capaces de causar picaduras) «suele disminuir durante los meses más fríos del año».

Lindmeier confirmó que Francia había notificado el caso a la OMS, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, y la agencia está siguiendo de cerca la situación y compartiendo información con otros Estados así como con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

«Estamos en contacto con las autoridades francesas, que están recopilando información para comprender mejor este primer caso documentado en seres humanos, incluyendo el origen de la infección, las posibles vías de transmisión y cualquier riesgo potencial para la salud pública», destacó el portavoz.

El paciente era un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa, y que falleció a comienzos de este mes en Lyon.

PIDEN CAUTELA PORQUE TODO ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓN Y ABOGA POR INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE ESTA ENFERMEDAD

Por su parte, Unión de Uniones indica que, al respecto de la posible afectación del virus a las personas, hasta ahora apenas hay información acerca del único caso reportado, por lo que pide cautela en los medios y utilizar sólo fuentes oficiales.