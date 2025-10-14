La octava edición de Mujer Rural de Asturias 2025 entrega su galardón a la trayectoria y reconocimiento de Carolina Castro Fernández

La Benéfica, L’Infiestu (Piloña), abre sus puertas este 15 de octubre para acoger la octava edición del Día de la Mujer Rural de Asturias 2025, jornada en la que se hará entrega de este reconocimiento a Carolina Castro Fernández, promotora de TuriTaxi Cuideiru.

La jornada arrancará a las 12.00 horas con la con la inauguración a cargo del alcalde de Piloña, Iván Allande Toraño; el presidente de ADRI Oriente de Asturias, Ramón Galán Escandón; el presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), Belarmino Fernández Fervienza; la directora de Sector Primario y Agroalimentación de Caja Rural de Asturias, Mónica Fernández Álvarez; la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias, Gimena Llamedo González; y la delegada del Gobierno de España en el Principado de Asturias, Adriana Lastra Fernández.

A continuación se presentará Piloña, construyendo un futuro equitativo en el medio rural, con las intervenciones de la presidenta de la Asociación Algame, Carolina Carmona Rubio, que presentará ‘La importancia del asociacionismo de mujeres en el entorno rural’; y de la concejala de Igualdad, Juventud y Turismo, Irene Carreño Varela.

En torno a las 12.30 horas dará comienzo la mesa redonda ‘Cultura comunitaria creadora de territorio’, moderada por la periodista y locutora de radio Sonia Avellaneda Casielles. En ella participarán la gestora cultural de La Benéfica Antía Seijas Vieites; la ilustradora y mediadora artística, responsable del proyecto Raposu Roxu Mediación Artística y codirectora del Festival Pareesfest, Laura Lara Sánchez, bitxo; y la presidenta de la Asociación Gallinero Culturero Noelia Romero Fernández.

El acto central con la entrega del galardón a la Mujer Rural de Asturias 2025, Carolina Castro Fernández, tendrá lugar una hora más tarde. Ubicada en Cudillero, ha puesto en marcha el primer taxi adaptado del concejo, un proyecto con un impacto social más allá del mero servicio prestado. Además, el jurado valoró en su fallo la gran implicación de la galardonada en el tejido social pixueto.

Clausurará la jornada el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. El cierre musical correrá a cargo de Zarzamora.