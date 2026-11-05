La nueva pantalla universal G5e de John Deere abre una nueva entrada a la agricultura de precisión a las pequeñas explotaciones

John Deere presenta la nueva pantalla G5e, una solución de agricultura de precisión de nivel básico y rentable, diseñada para explotaciones pequeñas y medianas, flotas mixtas y operadores que dan sus primeros pasos en la agricultura digital. Disponible como pantalla universal G5e, ofrece una experiencia de usuario sencilla, escalable y conectada en tractores, aperos y vehículos utilitarios.

La pantalla táctil de 8 pulgadas con certificación ISOBUS sirve como interfaz central del operador para el control de aperos, la documentación y la conectividad, lo que ayuda a reducir el número de dispositivos en la cabina y simplifica las operaciones diarias. Compatible con una amplia gama de equipos, la G5e está diseñada para hacer que la tecnología de precisión sea accesible para más agricultores y profesionales del cuidado de césped.

Como pantalla independiente, la G5e funciona como terminal ISOBUS para aperos. En combinación con un receptor StarFire™ compatible, hardware de conectividad y licencias de software opcionales, puede ofrecer funciones adicionales como AutoTrac™ y Section Control. La documentación de las labores en campo, la aplicación de dosis variable (Variable Rate Application), el acceso y control remoto de la pantalla (Remote Display Access and Control) y la transferencia inalámbrica de datos al John Deere Operations Center™ vienen incluidos de serie en todas las pantallas de la familia G5, incluida la G5e.

«La tecnología de precisión debe ser accesible para todos los clientes, independientemente del tamaño de la explotación o de la antigüedad de la máquina», afirma Maxim Zaitsev, Product Marketing Manager Precision Technology en John Deere. «La pantalla G5e ofrece un punto de entrada asequible al ecosistema de John Deere y, al mismo tiempo, un camino claro hacia funciones de precisión adicionales a medida que evolucionan las necesidades del agricultor».

RENDIMIENTO CONECTADO PARA LA AGRICULTURA

Para los agricultores, la G5e permite una documentación más precisa, un guiado mejorado y una gestión simplificada de los aperos.

Al conectar los datos de la máquina y del campo con el John Deere Operations Center™, la G5e ayuda a los clientes a mejorar la precisión de la documentación, optimizar la gestión de datos y tomar decisiones mejor fundamentadas. Las licencias opcionales permiten a los usuarios ampliar las funciones con el tiempo sin necesidad de sustituir el hardware, lo que crea una vía preparada para el futuro hacia la agricultura de precisión y la gestión de máquinas conectadas.

Características principales