La nueva extensión de norma del sector cunícola obliga a una aportación de 0,006 € por kilo de conejo a partir de enero

La nueva extensión de norma propuesta por la Interprofesional del Sector Cunícola ( Intercun) recoge una aportación obligatoria de 0,006 euros por cada kilo de conejo tanto para la rama productora como la transformadora y comercializadora.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la orden por la que se extiende este acuerdo de Intercun para el conjunto del sector.

Los recursos económicos aportados quedan distribuidos entre las diferentes líneas de actuación definidas en la extensión de norma, de forma que se destinará una cuantía de entre el 35 % y el 55 % del total a la promoción, la comunicación y la mejora de la imagen sectorial.

Igualmente, otra cuantía entre el 35 y 55 % será destinada a medidas de apoyo a la mejora de la producción y de la competitividad, y a la vertebración, transparencia, estabilidad e internacionalización sectoriales.

Las actuaciones relacionadas con la propia gestión de la extensión de normas recibirán un máximo del 10 % de los recursos generados.

Esta norma entrará en vigor el próximo 2 de enero, según recoge la orden.