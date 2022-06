La norma europea sobre pesticidas crea tensión en el Gobierno: Podemos pide a Planas que modifique su postura ante el reglamento

El portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha dirigido al Ministro de Agricultura, Luis Planas, una batería de preguntas parlamentarias relativas a la propuesta hecha pública este miércoles por la Comisión Europea para reducir el uso de pesticidas químicos un 50% hasta 2030 en la Unión Europea. En ellas deja claro que espera que el ministro modifique su postura en relación a este Reglamento.

España está a la cabeza en el uso de pesticidas químicos debido al aumento de la agricultura intensiva, por lo que, teniendo en cuenta la propuesta de la Comisión, el esfuerzo de nuestro país debería ser muy alto en la reducción del uso de pesticidas para alcanzar los objetivos planteados.

Así, tal y como recoge López de Uralde en su iniciativa, “el Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios (esencialmente plaguicidas o pesticidas) será la primera ley vinculante que surja de la estrategia de la UE para hacer que la agricultura europea sea ecológica y sostenible, llamada estrategia De la Granja a la Mesa. La norma plantea una reducción obligatoria del 35% para los países en los que el uso de plaguicidas es «inferior al 70% de la media de la UE», del 50% para los Estados que consumen «entre el 70% y el 140% de la media» y del 65% para aquellos que superan ese último porcentaje”.

La propuesta de la Comisión pasa ahora al Consejo, donde los ministros de Agricultura de los 27 pueden aprobar, modificar o bloquear su aprobación. Es por ello que el también coordinador de Alianza Verde se ha dirigido al Ministro Planas para conocer la postura que va a mantener el Gobierno de España en relación a esta propuesta. Y le pide “medidas ambiciosas para reducir de manera drástica el uso de pesticidas”.

No es la primera vez que López de Uralde se dirige al ministro Planas en relación al uso de pesticidas. De hecho, dentro de esta iniciativa el portavoz de Unidas Podemos le ha recordado que en una pregunta anterior registrada el 3 de diciembre de 2021, él mismo le planteó que «según la posición mantenida en febrero por la delegación española, el Gobierno español está pidiendo que se borre de la propuesta de la Comisión a la la normativa Europea que implementa Convenio de Aarhus (Directiva 2003/4/CE y Reglamento (EC) No 1367/2006), el cual consagra el derecho a la información medio ambiental. Esta supresión significaría que esta nueva normativa estadística crearía una excepción al derecho de a la información medioambiental, lo que dificultaría aún más el acceso de los ciudadanos a la información sobre la emisión de plaguicidas al medio ambiente, incumpliendo el Convenio de Aarhus. Además, la delegación española mantiene una posición contraria a la Comisión y pretende que los datos sobre uso de pesticidas se sigan recopilando por el actual sistema ineficaz y fallido de encuestas y no por los datos reales de los registros que ya obligatoriamente han de mantener los aplicadores de pesticidas, en aplicación del Reglamento (EC) 1107/2009”.

Por eso, López de Uralde le ha vuelto a pedir al Ministerio que modifique su postura en relación a este Reglamento ya que “la mejora de la calidad de los datos y de la transparencia en materia de estadísticas de pesticidas no puede ser un riesgo, tal y como plantea el Gobierno en la actualidad”.