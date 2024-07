La Miel Bosque Animado se alza con el primer premio de la 7ª edición del Zángano de Oro a la Mejor Miel de Zamora

Cinco de un total de 34 mieles recolectadas en la provincia optaron a los 7º premios Zángano de Oro a la mejor miel de Zamora, siendo al final la Miel Bosque Animado la que se alzara con el primer premio. Esta selección se realizó por el equipo técnico de cata de mieles de la Universidad de Burgos que tras realizar un análisis organoléptico sensorial a cada una de las mieles las puntuó. En esta fase se busca caracterizar tanto los aromas y cualidades de las mieles.

Tras esta primera selección, las 5 finalistas mejor puntuadas fueron valoradas ya por un segundo panel de cata, no tan especializado en las propias mieles pero sí sobradamente capacitadas en la valoración de los alimentos donde se busca no tanto una valoración organoléptica de las mieles, que ya está hecho, si no el equilibrio entre los aromas y la aceptación.

El panel de cata, dirigido por Alberto Colina, del blog Mieladictos, incluyó a destacados profesionales del ámbito gastronómico:

– Chus Fresno, chef ejecutiva del Grupo Día y Noche (Valladolid)

– Marcelino Calvo, sumiller y jefe de Sala del Restaurante El Ermitaño.

– Fco. Javier Cuadrado, reconocido repostero y pastelero.

– Iván Martinez, profesor de la USAL y miembro del Panel de Catas de la Escuela Politécnica de Zamora.

– Jonathan Garrote, chef, profesor y director gastronómico Campamentos MasterChef

Así mismo Alberto Colina, del blog Mieladictos, fue el director de cata.

El 27 de junio en la plaza Constitución dentro de las fiestas y ferias De San Pedro se entregaron los premios a los apicultores.

La 5ª posición fue para “Miel Fuente La Muela” del apicultor Felipe Poyo de San Juan de Rebollar.

En la 4ª posición, “Miel Singular” del apicultor Pablo Prieto Altamira

La 3ª posición y Zángano de Bronce fue para” Miel Vegalatrave” del apicultor Santiago Rodríguez de Vegalatrave.

La 2ª posición y Zángano de Plata fue para “La Miel de Jacinto” del apicultor Jacinto Iglesia de Morales del Vino.

Y en 1ª posición y el Zángano de Oro correspondió a “Miel El Bosque Animado” de la apicultora María Garcia Romero de Sallagos , donde se subraya el compromiso y la dedicación de María en la apicultura, destacando la calidad de su producto en el competitivo mercado de la miel.