La mesa sectorial de frutos secos constata la recuperación de la almendra, con una previsión de récord histórico de más de 462.000 toneladas

La reunión de la mesa sectorial de frutos secos ha constatado la recuperación de la almendra con cáscara en la pasada campaña, tras varios años de bajas producciones debido a heladas y sequías, y con la previsión de que la cosecha 2026/2027 alcance un récord histórico de 462.673 toneladas, según el último dato disponible de los Avances de Superficies y Producciones de Cultivo.

La reunión, presidida por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, en la que han participado los principales representantes del sector, ha hecho balance de la campaña pasada, tanto de producción como de comercio exterior, y ha analizado el comienzo de la actual, 2026/2027, que arrancó en septiembre.

La estimación de producción de almendra de cáscara, el fruto seco mayoritario, supondría un incremento del 2,7 % con respecto a la campaña anterior, y se situaría un 32,4 % por encima de la media de las últimas cinco campañas, dato que ilustra la consolidación de la recuperación.

Las previsiones también apuntan incrementos significativos en las producciones de avellana y pistacho.

BALANCE DE CAMPAÑA 2025/2026

En general, la mesa ha estimado que la campaña pasada fue positiva para el sector, con algunas excepciones. La producción global fue de 597.562 toneladas, un 17,5 % más que en la campaña anterior.

La producción de almendra con cáscara alcanzó en la campaña pasada 450.721 toneladas, un 23 % más que la anterior y un 31 % superior a la media de las últimas cinco, lo que supone un cambio de tendencia tras años con producciones bajas a causa de heladas y sequías persistentes.

También se registró un incremento significativo de la producción de pistacho, con 34.017 toneladas, un 42 % más que la campaña pasada y un 72 % por encima de la media de las últimas cinco, lo que indica que se trata de un cultivo en plena expansión.

La castaña, sin embargo, descendió su producción un 7 % con respecto a la campaña pasada y se situó en 89.374 toneladas, un 4,5 % por debajo de la media de las últimas cinco.

A la inversa, la producción de nuez aumentó un 7 % con respecto a la campaña anterior y un 18% sobre la media y alcanzó un total de 20.453 toneladas.

La avellana también presentó valores positivos, y las 2.997 toneladas obtenidas suponen con un incremento del 10 % con respecto a la campaña 2024/25, si bien se situó un 50 % por debajo de la media de las cinco anteriores.

En cuanto a comercio exterior, los frutos secos españoles continúan con una demanda creciente en la Unión Europea, el principal destino de sus exportaciones. En el caso de la almendra, que supone el 90 % del valor de las exportaciones del sector, se alcanzó un saldo comercial positivo que supera los 307 millones de euros.

La mesa sectorial también ha constatado un crecimiento del consumo en los hogares de almendra, nuez sin cáscara, castaña y pistacho, mientras que desciende el consumo en avellana o nuez con cáscara.

En el análisis de los datos del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) para la campaña 2025/2026 destaca el incremento del 25 % de la superficie plantada en ecológico, aunque en la almendra o el pistacho llega a ser superior, 29 % y 36 %, respectivamente. Destacan comunidades autónomas como Murcia, donde el 44 % de los cultivos de frutos secos son en ecológico.

Igualmente se ha analizado el potencial de nuevas plantaciones, especialmente destacable en el caso del pistacho, ya que el 50 % de la superficie cultivada aún no ha entrado en producción, tanto en secano como en regadío.

La mesa sectorial ha repasado el estado de situación de algunas plagas de importancia para el sector, como la avispilla del almendro y el gusano cabezudo, y las medidas y herramientas disponibles para combatirlas.

La información estadística acerca de este sector, se encuentra disponible en este enlace.