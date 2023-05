La Mesa de Interlocución Agraria andaluza consensúa pedir la urgente flexibilización de los eco-regímenes de la PAC

La consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido un encuentro de trabajo con los responsables de las organizaciones de productores agrarios en la comunidad autónoma (ASAJA, COAG y UPA) y de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con los que ha abordado la situación de sequía que sufre el sector agrario andaluz, así como el III Decreto de Sequía puesto en marcha por el Ejecutivo andaluz y ha consensuado una batería de medidas que consideran que tiene que poner en marcha el Gobierno de España «con carácter de urgencia», incluyendo la urgente flexibilización de los eco-regímenes.

La Consejería ha recogido las peticiones acordadas y las ha enviado en una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entre ellas destaca la reclamación de la urgente flexibilización de los eco-regímenes y la condicionalidad reforzada que recoge la nueva PAC.

Al respecto, la consejera ha subrayado que «estamos haciendo todo lo posible por facilitar la flexibilización de las medidas, en aquellas competencias que son de la Comunidad Autónoma, pero necesitamos que a nivel nacional se apoye al sector en el marco de sus competencias».

PIDEN LA NECESIDAD DE QUE SE APLACE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CUADERNO DIGITAL HASTA QUE NO SEA OBLIGATORIO POR PARTE DE LA UE

En la carta también se recoge la solicitud, ya realizada anteriormente con las alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) de que los productores agrícolas y ganaderos andaluces «no vean descender sus apoyos en favor de otros territorios nacionales que no sufren el mismo grado de dificultad motivado por la sequía y que, por tanto, cuentan con mayores facilidades a la hora de cumplir con los requisitos establecidos en la PAC con los eco-regímenes».

En la misiva enviada al Ministerio también se resalta la necesidad de que el Ministerio aplace la entrada en vigor del Cuaderno Digital hasta que no sea obligatorio por parte de la Unión Europea y que, por tanto, no adelante su puesta en marcha a este año 2023. Al respecto, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha subrayado que «en la actualidad, las condiciones no son nada favorables para exigir más requisitos a los agricultores, con todas las dificultades que vienen atravesando».

En la reunión también pusieron de manifiesto la preocupación de todos por el suministro de agua para el ganado, muy especialmente en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, además de lo importante que sería que, tal y como se ha solicitado por parte de la Consejería en la Conferencia Sectorial de Agricultura, el Ministerio interceda ante la Unión Europea para que el anticipo de la PAC sea del 90%, en lugar del 70% para los agricultores y ganaderos andaluces.

En definitiva, tanto la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía vuelven a presentar una sola voz para intentar que, como ha destacado Carmen Crespo, «los datos que inevitablemente se van a producir en nuestro campo no sean inasumibles para el sector». Consejería, OPAs y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía reclaman la «activación urgente» al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las medidas solicitadas.

Por otra parte, la consejera ha mostrado su solidaridad con los ganaderos andaluces del sector lácteo, con los que la Consejería mantendrá una reunión la próxima semana con el objetivo de poder elevar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sus preocupaciones motivadas por los elevados costes de producción y los bajos precios en origen de la leche.