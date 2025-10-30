La mayoría de los partidos del Parlamento Europeo critica el plan presupuestario de Bruselas y los recortes de la PAC y pide enmendarlo

Los líderes de los principales grupos en el Parlamento Europeo, incluyendo al Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), liberales de Renovar Europa y los Verdes, criticaron este jueves 30 que la Comisión Europea haya propuesto centralizar y reducir el presupuesto de la PAC para 2028-2034 en planes nacionales y pidieron enmendar la iniciativa como condición para sentarse a negociarla.

En una carta enviada a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, a la que tuvo acceso Efeagro, los eurodiputados subrayan que la idea de un «plan nacional por Estado miembro» basada en el modelo del fondo de recuperación pospandemia -que vinculó pagos a realizar ciertas reformas- «no debería ser la base de la gestión compartida del gasto más allá de 2027».

La gran novedad de la propuesta planteada por la Comisión Europea en julio consiste en aglutinar en un gran fondo -que se llevaría casi un tercio de los dos billones del presupuesto- las ayudas regionales y agrícolas, además de las de pesca y las destinadas a migración y gestión de fronteras.

A través de los planes nacionales la gestión del gasto se centralizaría en los Gobiernos centrales, que estarían obligados a reservar solo una parte de esta dotación para ayudas a la cohesión o agrícolas.

En la misiva, los líderes del PPE, S&D, Renovar Europa y los Verdes (la mayoría parlamentaria que dio a Von der Leyen su segundo mandato al frente de la Comisión) expresan su rechazo a los bautizados como «Planes de Asociación Nacionales y Regionales», puesto que creen que la centralización de las decisiones a nivel nacional socavaría el valor añadido del presupuesto comunitario.

Además, subrayan que los montantes asignados para la PAC y la de Cohesión «representan una sustancial reducción en términos reales» con respecto al presupuesto anterior.

Reclaman además que las partidas que Bruselas propone incluir en ese gran fondo único tengan dotaciones financieras individuales y regulaciones propias en aras de una «adecuada rendición de cuentas» y para dar «más predictibilidad y certidumbre para los beneficiarios».

Asimismo, piden un mayor papel para las autoridades regionales y locales, en particular en la política de Cohesión, más garantías de igualdad de condiciones en el caso de la PAC (visto el mayor margen de maniobra que tendrá cada Estado); y más implicación del Parlamento Europeo a la hora de aprobar o modificar los planes.

La Comisión Europea aseguró, a través de un portavoz, que están «abiertos a escuchar» las posiciones de la Eurocámara y de los Estados y que hay un diálogo «constructivo» con éstos, pero rehusó especular sobre si podría enmendarse la propuesta. «Hemos recibido la carta y la estamos analizando», dijo el portavoz.

PLANAS RECHAZA UN VETO A LA FINANCIACIÓN DE LA UE Y APUESTA POR HACER VALER LOS INTERESES AGRÍCOLAS ESPAÑOLES EN LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado este jueves el veto a la propuesta de la Comisión Europea sobre la financiación de la Unión Europea (UE) a partir de 2027 y ha apostado por hacer valer los intereses españoles en materia agrícola y pesquera en la negociación.

En su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, Planas ha analizado la posición de España respecto a la intención de Bruselas de reformar la PAC y la Política Pesquera Común (PPC) en el marco del nuevo marco financiero de la UE 2028-2034.

«No nos podemos permitir la crisis que supondría la retirada de esta propuesta» desde una perspectiva política global, ha enfatizado el ministro, quien en lugar de rechazarla (los países deben adoptar el presupuesto europeo por unanimidad) ha defendido la necesidad de trabajar sobre ella.

A su juicio, existe «margen de maniobra» para conseguir los objetivos de España en agricultura, ganadería, mundo rural y pesca,.

En primer lugar, Planas ha rechazado que «políticas europeas como la PAC o la pesquera sean desmembradas», pues han sido «un éxito desde los orígenes de la UE» y han permitido desarrollar la seguridad alimentaria y la rentabilidad de los productores en las zonas rurales, entre otros motivos.

Planas ha llamado a «recuperar la identidad de esas políticas» para que los agricultores se reconozcan en ellas, teniendo en cuenta que los pagos de la PAC representan un 20 % de la renta media de las explotaciones en España.

El segundo objetivo consiste en la recuperación de los fondos, ya que la propuesta comunitaria los reduce entre un 15 y un 22%, según los escenarios analizados por el Ministerio.