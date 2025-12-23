La Lotería sonríe a quien más ha sufrido: de los incendios forestales del verano y el cierre de Azucarera, la Bañeza disfruta del Gordo

El destino juega a veces con las personas. Los incendios forestales que han golpeado la provincia de León, y de otras provincias españolas este verano, y el cierre de la fábrica de Azucarera de la que dependían numerosas familias y que deja a muchos agricultores al borde del abandono del cultivo de la remolacha, no presagiaban un buen balance de año. Sin embargo, la Lotería de Navidad ha sonreído a toda la comarca de La Bañeza y alrededores un 22 de diciembre en el que el premio Gordo, de la Lotería Nacional ha dado no ya un respiro económico sino un auténtico un empujón para cientos de familias al comprobar cómo la mala suerte de hace unos meses se convertía en una lluvia de millones.

El epicentro de esta nueva fortuna nace de la Administración número 1 de La Bañeza, que ha vendido 117 series del 79.432, pero gran parte de la suerte ha venido repartida por La Bañeza Futbol Club. El equipo llevaba 17 años jugando al mismo número y, además del propio club, también otros establecimientos de la localidad habían adquirido el que terminaría resultando ser el número del Gordo, premiado con 400.000 euros por décimo.Además, se da la circunstancia de que la suerte se ha repartido 670 décimos, todos íntegros, sin participaciones.

Cabe destacar que este verano, los vecinos de la comarca sufrieron por el grave incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que obligó a desalojar 38 pueblos leoneses y zamoranos. De hecho, este fuego forestal se cobró la vida de dos vecinos de La Bañeza, Abel Ramos y su primo Jaime Aparicio. Fallecieron tras acudir como voluntarios para tratar de controlar las llamas.

La Bañeza tuvo que habilitar albergues y espacios municipales para acoger a alrededor de 3.000 personas que fueron desalojadas de sus casas.Una muestra de solidaridad que ahora el destino ha querido recompensar.

De igualmente, el cierre de la plana azucarera de La Bañeza ha supuesto más de 120 despidos. De hecho su desaparición ha sido un duro golpe para toda la comarca y para el sector remolachero, pese a que los sindicatos han planteado el reto trabajar junto a las administraciones públicas y la propia empresa para que las instalaciones de La Bañeza puedan servir a alguna «industria alternativa».