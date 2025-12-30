La lonja de León cierra el 2025 con una bajada del precio de todos cereales: la avena un 25%; el trigo, un 11%; y maíz y cebada, un 6%

Se cierra un 2025 con unos precios más bajos en todas las categorías de cereales respecto al cierre del ejercicio 2024. La avena es el cereal que peor se ha portado este año acumulando una bajada del 25%, seguido del trigo con un 11%, maíz y cebada un 6% y centeno un 4%, si bien, se puede decir que toda esta bajada del precio se han producido en el primer semestre del año, siendo el segundo mucho más estable y prácticamente sin cambios significativos.

En cuanto a los mercados internacionales se sigue estando muy pendiente de las negociaciones de paz en Ucrania con dudas en los resultados obtenidos, por una parte, contrasta el optimismo de Trump con las declaraciones de Zelenski, en las que insinúa que no renunciará a la región del Dombás, condición que ha puesto Putin para poner fin a la guerra.

El euro sigue fuerte frente al dólar lo que no ayuda al cereal europeo, también habrá que seguir un nuevo conflicto geopolítico que ha surgido entre Estados Unidos y Venezuela que parece que va en aumento y se puede enquistar, en este caso si tiene repercusión en el precio del petróleo influiría en los fletes de los buques de carga dedicados a la exportación.

Desde esta lonja han deseado «un muy feliz Año 2026, que la Paz y la bondad formen parte del camino que vamos a recorrer y en el que nos sigamos encontrando cada semana, cuídense».

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 30-12-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 185,00 185,00 = Triticale 182,00 182,00 = Centeno 166,00 166,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =