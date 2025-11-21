La lonja de cítricos prevé una reducción del 30% en la producción de naranja andaluza muy por encima de la previsión de la Junta

La organización agraria ASAJA Córdoba ha informado del comienzo de la actividad de la lonja de cítricos tras el arranque de la recolección en una campaña, en la que se espera una importante reducción de producción de naranja respecto al año anterior. En concreto, los miembros de la Mesa de Cítricos prevén un descenso en torno al 30%-35%, .

Se trata de una cantidad superior al descenso del 27% que adelantó en septiembre la Junta de Andalucía en base a los aforos realizados en agosto, ya que las altas temperaturas y ausencia de precipitaciones durante los meses de septiembre y octubre han hecho que se vean mermadas las expectativas de producción en esa fecha.

La mesa de seguimiento de precios de la lonja de cítricos arrancó cotizando la naranja Navelina entre 0,32 y 0,36 €/Kg para la 1ª Calidad, precios basados en operaciones realizadas en la última semana, donde la parte superior de las horquillas de 1ª Calidad se corresponden con calibres altos y extras. La variedad Salustiana aún no se ha cotizado, ya que aún es pronto, aunque se han cerrado algunas operaciones. Tampoco se ha cotizado la naranja de industria ya que aún no se están haciendo contratos entre la industria y agricultores, por lo que la naranja que se está exprimiendo procede en su mayoría de destríos de cooperativas.

INSTAN A LA AICA A ACTUAR AUTOMÁTICAMENTE CUANDO DETECTE CONTRATOS QUE ESTABLEZCAN PRECIOS EN ORIGEN POR DEBAJO DE COSTES DE PRODUCCIÓN

En cuanto a las perspectivas de campaña, la mesa de cítricos está esperanzada en unos buenos precios ante el descenso de producción, ya que ha sido generalizado en toda Andalucía. En España, el Ministerio de Agricultura prevé una reducción de casi el 11% respecto a la campaña anterior, además las últimas previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), estiman una reducción del 2,33% en la producción mundial de cítricos en comparación con la campaña anterior.

Asaja Córdoba un año más insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura a actuar automáticamente cuando detecte contratos que establezcan precios en origen por debajo de costes de producción, porque pueden incurrir en una venta a pérdidas, prohibida en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Además recuerdan a los agricultores la necesidad de denunciar, de manera confidencial y gratuita, ante la AICA sus propios contratos si los precios ofrecidos por los operadores comerciales no superan los costes de producción. Para ello, la organización dispone de un canal de denuncias para este tipo de prácticas y otras como el etiquetado irregular de los productos agrarios alimentarios enviando un escrito al correo electrónico asaja@asajacordoba.es, siendo la propia entidad la que se encargue de presentarlos ante la AICA.

Por último hay que recordar que un año más, Asaja Córdoba colabora con la Cámara de Comercio en la mesa de seguimiento de precios de la lonja de cítricos, que se reunirá semanalmente alternando las sesiones presenciales con las telemáticas, con la presencia de agentes del sector de la rama de la producción y de la rama del comercio, con el objetivo de dotar de transparencia a las cotizaciones actuales del sector.

Esta lonja de cítricos, que comenzó su andadura en 2006, y por tanto cumple diecinueve años, se ha ido asentando con el paso del tiempo, cotiza precios semanalmente tanto de fresco como de industria en base a operaciones realizadas, y contribuye a los agricultores a defender su producción como verdaderos empresarios, orientando sus producciones a las tendencias actuales de los mercados.