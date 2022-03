La lluvia da un respiro y podría animar a abonar los cultivos tras las siembra, pero el precio de la urea se dispara un 20% en tres meses

Las lluvias de estos últimos días dan un respiro al campo y muchos agricultores podrían animarse a abonar sus cultivos tras las siembras, pero se están encontrando que solo que el precio de uno de los abonos de cobertera más utilizados por los agricultores, la urea, está al desorbitado precio 1.200 euros/tonelada (+20% en tres meses) y sus bolsillos no dan para más, ni tampoco habría para todos en los almacenes porque las empresas suministradoras no han hecho acopio, según advierte Asaja Granada, que cree que el campo de la provincia está abocado a parar ante el incremento desmesurado de los costes de producción.

Se ha disparado igualmente el precio del gasóleo, que en poco más de quince días ha pasado de 1.064 euros/litro a 1,47 euros/litro y ni qué decir del precio de la luz a 227,64 euros/MWh de media los últimos tres meses, doblando el precio récord de 2021. «Todos estos factores están lastrando la economía del sector primario, que va a tener que parar, porque los agricultores y ganaderos no solo no están cubriendo costes, sino que trabajan para arruinarse», aunque apostasen por abonar los cultivos.

Para la organización agraria, si la situación era límite a finales de 2021 con la subida del combustible respecto del año anterior un 78%, de los fertilizantes hasta el 200% y del precio de la luz el 270%, lo que hacía que se doblara la inversión para iniciar las labores de siembra de las explotaciones agrícolas, con la incertidumbre, además, de la falta de lluvias y la declaración de sequía extraordinaria en el 80% de la cuenca del Guadalquivir con tres unidades territoriales de la provincia de Granada afectadas por restricciones de riego: la Hoya de Guadix, Vegas Altas de Granada, Cubillas-Colomera y el Altiplano, en este 2022 «vamos a peor».

Desde Asaja Granada consideran que «está en juego la continuidad de las explotaciones agrarias y ganaderas granadinas y exigimos al Gobierno que no siga haciendo caja con los impuestos y tome medidas para abaratar los costes energéticos. Se debe, además, aplicar la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada el pasado mes de diciembre de 2021, que todavía no ha puesto en marcha las medidas en ella previstas, y otras como la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año discriminando la época de riego y de no riego, así como la bonificación de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes».