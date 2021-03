La justicia determina que ceder los derechos de pago único de la PAC al cónyuge no tribute y se trabaja en la transmisión exenta a los hijos

Los servicios jurídicos de Unions Agrarias (UUAA) ha logrado ganar una dura batalla contra la Agencia Tributaria en materia del pago de impuestos de la PAC, al lograr que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia se pronuncie a favor de que ceder los Derechos de Pago Único de la PAC entre cónyuges en régimen lucrativo no es tributario frente a las pretensiones de la Agencia Tributaria. El siguiente paso es que la transmisión entre padres e hijos esté exenta de impuestos y por que los tramos de cotización sean más justos y equilibrados, una propuesta en la que se viene trabajando desde 2018 desde UPA a nivel nacional.

La lucha contra este pago es una lucha desde la que UUAA viene trabajando desde 2015 por entender que cuando uno de los dueños de una finca cesa la actividad y cede los derechos a su cónyuge esa transferencia no debe tributar; dado que no procede a la transmisión a un tercero de los derechos de pago único que una vez le fueron cedidos por el Fondo de Garantía Agraria (FOGGA); sino al cambio de la propiedad administrativa de la finca familiar en su conjunto. Hasta ahora, la Agencia Tributaria exigía una declaración paralela del IRPF por cantidades que podían llegar hasta los 6.000 euros y con una media no inferior a los 3.000 euros por transmisión. Lo que llegó a ser una carga completamente desproporcionada e injusta para los alquileres agrícolas, según ha venido denunciando la organización agraria.

La organización tiene actualmente en curso más de 40 de estos procesos en el TEAG correspondientes a casos que vienen de 2013. La UUAA exige un cambio definitivo de enfoque por parte de la AEAT para evitar que los productores tengan que acudir a los tribunales para corregir una política fiscal injusta y punitiva.

En cualquier caso, cabe recordar que hasta que el TEAG, o cualquier otro tribunal al que se plantee este litigio para ceder los derechos de pago único a nivel nacional, no llegue a una resolución favorable, el contribuyente debe seguir pagando impuestos aunque sean injustos; con lo que eso significa para las cuentas de pérdidas y ganancias de una granja. Unións Agrarias también lucha por que la transmisión entre padres e hijos esté exenta de impuestos y por que los tramos de cotización sean más justos y equilibrados.