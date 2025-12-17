La Junta de CyL y los artesanos alimentarios refuerzan su alianza para impulsar un sector de calidad y estratégico para el medio rural

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural , María González Corral, ha mantenido este miércoles 17 una reunión de trabajo con los integrantes de la directiva de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León para exponerles la situación de las diferentes iniciativas en las que se está trabajando desde la Junta para impulsar a este colectivo.

González Corral, que se ha referido a los artesanos como un “reflejo de la historia y de las tradiciones de nuestra Comunidad”, ha querido poner sobre la mesa el compromiso del Gobierno autonómico con un sector “dinámico y singular”, que favorece “el desarrollo económico del medio rural, la diversificación de las explotaciones agrarias y el asentamiento de la población”, y que, además, forma parte de un ámbito agroalimentario, “convertido en un pilar fundamental de la economía autonómica y nacional”.

En este sentido, la consejera ha expuesto a los representantes del colectivo, que engloba a más de 400 productores de las nueve provincias, los avances que se han producido en torno a varias de las propuestas en las que se está trabajando desde la Consejería, destacando la aprobación de una subvención directa para sufragar su actividad y la publicación del nuevo decreto.

“SE BUSCA ACTUALIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ARTESANA EN CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO SU SIMPLIFICACIÓN PARA LOGRAR TAL RECONOCIMIENTO”

En lo que respecta a la ayuda de colaboración, González Corral ha avanzado que se materializarán en breve mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y se destinarán a financiar los gastos derivados de la promoción, información, orientación, asesoramiento y coordinación de los integrantes del colectivo, durante el próximo ejercicio.

El nuevo decreto, por su parte, “con el que se busca actualizar y mejorar las condiciones que regulan la actividad artesana en Castilla y León, así como su simplificación para lograr tal reconocimiento”, según ha explicado la consejera, se encuentra avanzada su tramitación, después del consenso y el trabajo conjunto con la asociación, esperando que su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) se produzca a principios de 2026.

Asimismo, la consejera ha puesto sobre la mesa otros proyectos con los que se busca, “dinamizar los productos artesanos alimentarios de Castilla y León, incrementando su visibilidad y su presencia en mercados y canales; aumentar el número de empresas artesanas alimentarias, reduciendo barreras de entrada, acompañando el emprendimiento y favoreciendo el relevo generacional; y revitalizar la propia asociación y su base social, reforzando su gobernanza y su representatividad sectorial”.