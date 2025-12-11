La Junta de CyL trabaja junto a otros cuatro países europeos para promover sistemas de cría de ganado ovino más eficientes y sostenibles

La Junta de Castilla y León ha convocado el próximo 12 de diciembre, en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), una reunión con los representantes del sector ovino de leche para establecer aquellas prácticas que permitan mejorar el manejo de los rebaños y sus sistemas de cría para hacerlos más eficientes y sostenibles.

Este encuentro se enmarca en el proyecto europeo ‘Life Green Sheep’, (‘Acciones de demostración y diseminación para reducir la huella de carbono en la ganadería ovina europea’), que nació en 2020 para establecer una iniciativa que permita avanzar hacia una ganadería de ovino más sostenible y con bajas emisiones de carbono, y que tiene prevista su finalización en 2026.

En él se integran diez socios de cinco países europeos: IDELE (Francia, coordinador), Neiker, Lurgintza, ITACyL y Oviaragón (España), Teagasc (Irlanda), Agris, Laore y Universidad de Sassari (Italia) e IBNA (Rumania). Estos países representan el 47 % de la producción europea de carne de ovino y el 63 % de la de leche, y abarcan una gran diversidad de sistemas ganaderos.

El proyecto se estructura en 5 acciones.

Desarrollar un marco común europeo sobre emisiones de gases de efecto invernadero, almacenamiento de carbono y mejora de la sostenibilidad, y creación de una dinámica nacional y europea. Herramientas y metodología de evaluación para el asesoramiento. Creación de un observatorio nacional y europeo de granjas demostrativas (1.355) involucradas en una iniciativa baja en carbono y sostenible. Testar palancas de acción bajas en carbono y sostenibles en granjas innovadoras (282) con bajo impacto de carbono en la UE. Promover prácticas innovadoras asociadas a las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de asegurar la sostenibilidad técnico-económica y ambiental.

El objetivo de la reunión es mostrar el trabajo realizado hasta el momento en el marco del proyecto, debatir sobre las necesidades del sector ovino en relación con la sostenibilidad y establecer futuros marcos de colaboración. Se tratarán temas relacionados con las herramientas para evaluar la sostenibilidad, se mostrarán los datos de indicadores de sostenibilidad de los rebaños de Castilla y León, se propondrán acciones de mitigación y, finalmente, habrá un debate para avanzar hacia la mejora de la sostenibilidad del sector ovino.