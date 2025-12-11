ARANCELES
INCENDIOS
MOVILIZACIONES
PAC
CEREALES
DANA Y SEQUÍA

La Junta de CyL trabaja junto a otros cuatro países europeos para promover sistemas de cría de ganado ovino más eficientes y sostenibles

por | Dic 11, 2025 | La buena noticia

La Junta de Castilla y León ha convocado el próximo 12 de diciembre, en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), una reunión con los representantes del sector ovino de leche para establecer aquellas prácticas que permitan mejorar el manejo de los rebaños y sus sistemas de cría para hacerlos más eficientes y sostenibles.

Este encuentro se enmarca en el proyecto europeo ‘Life Green Sheep’, (‘Acciones de demostración y diseminación para reducir la huella de carbono en la ganadería ovina europea’), que nació en 2020 para establecer una iniciativa que permita avanzar hacia una ganadería de ovino más sostenible y con bajas emisiones de carbono, y que tiene prevista su finalización en 2026.

En él se integran diez socios de cinco países europeos: IDELE (Francia, coordinador), Neiker, Lurgintza, ITACyL y Oviaragón (España), Teagasc (Irlanda), Agris, Laore y Universidad de Sassari (Italia) e IBNA (Rumania). Estos países representan el 47 % de la producción europea de carne de ovino y el 63 % de la de leche, y abarcan una gran diversidad de sistemas ganaderos.

El proyecto se estructura en 5 acciones.

  1. Desarrollar un marco común europeo sobre emisiones de gases de efecto invernadero, almacenamiento de carbono y mejora de la sostenibilidad, y creación de una dinámica nacional y europea.
  2. Herramientas y metodología de evaluación para el asesoramiento.
  3. Creación de un observatorio nacional y europeo de granjas demostrativas (1.355) involucradas en una iniciativa baja en carbono y sostenible.
  4. Testar palancas de acción bajas en carbono y sostenibles en granjas innovadoras (282) con bajo impacto de carbono en la UE.
  5. Promover prácticas innovadoras asociadas a las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de asegurar la sostenibilidad técnico-económica y ambiental.

El objetivo de la reunión es mostrar el trabajo realizado hasta el momento en el marco del proyecto, debatir sobre las necesidades del sector ovino en relación con la sostenibilidad y establecer futuros marcos de colaboración. Se tratarán temas relacionados con las herramientas para evaluar la sostenibilidad, se mostrarán los datos de indicadores de sostenibilidad de los rebaños de Castilla y León, se propondrán acciones de mitigación y, finalmente, habrá un debate para avanzar hacia la mejora de la sostenibilidad del sector ovino.

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×