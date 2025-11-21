La Junta de CyL supera los cuatro millones en ayudas a agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los incendios del pasado verano

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado en la sesión celebrada este jueves 20, una nueva relación de 24 beneficiarios de ayudas directas a ganaderos profesionales y no profesionales, agricultores y apicultores profesionales afectados por los grandes incendios de este verano por un montante total de 77.000 euros, que elevan el importe de estas ayudas por encima de los 4 millones de euros.

La subvención compensa las pérdidas de cabezas de ganado o producción y tiene la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en las zonas afectadas, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica.

De los 24 beneficiarios, 21 son ganaderos profesionales y no profesionales que reciben la ayuda por pérdida de cabezas de ganado; 2 son agricultores profesionales, a los que se les concede la ayuda mínima de 5.500 euros; y el restante es un apicultor profesional, que ya había recibido 750 euros y, mediante este acuerdo, amplía esa ayuda hasta los 5.500 euros.

El de hoy se establece como el décimo acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno desde la puesta en marcha del plan para la recuperación de las zonas afectadas, el pasado 28 de agosto, y hace que el número total de expedientes tramitados se incremente hasta los 783.